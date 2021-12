Arsenal goleia lanterna Norwich e se consolida no G-4; West Ham perde em casa e cai na tabela

Um Boxing-Day de sentimentos diferentes para dois rivais de Londres neste domingo. Fora de casa, o Arsenal goleou o Norwich por 5 a 0 mantendo a excelente fase na Premier League. O West Ham, por sua vez, recebeu o Southampton na capital inglesa e caiu por 3 a 2 perdendo posições na tabela.

Com os “Gabrieis” brasileiros como titulares (o atacante Martinelli e o zagueiro Magalhães), o Arsenal não demorou a furar a defesa do lanterninha Norwich, que deve manter sua fama de “ioiô” e ser rebaixado mais uma vez. Aos seis, Bukayo Saka, após passe de Odegaard abriu o placar em Carrow Road.

Ainda no primeiro tempo, o lateral Tierney ampliou para a equipe do técnico Mikel Arteta, discípulo de Guardiola. Por sinal, ambos se enfrentam em 1º de janeiro de 2022 pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

No segundo tempo, Saka outra vez, Lacazette, de pênalti, e Smith Rowe fecharam o placar para o Arsenal, quarto colocado da Premier League com 35 pontos e cada vez mais consolidado no G-4.

Para se ter noção da boa fase do Arsenal, o time de Arteta vem de seis vitórias seguidas contando todas competições, anotando 19 gols e sofrendo apenas três nesse período.

Uma das surpresas no começo da atual temporada da Premier League, o West Ham vacilou mais uma vez e caiu na tabela. Os Hammers perderam em casa por 3 a 2 para o Southampton e caíram para o sexto lugar.

Mohamed Elyounoussi abriu o placar para o Saints logo no começo de jogo no London Stadium, que marcaram no segundo tempo com Ward-Prowse e Bednarek. Rice e Benrahma anotaram para o West Ham.

Globo Esporte