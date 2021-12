Flamengo fecha patrocínio de R$ 48 milhões com empresa de apostas

(Foto: Marcelo Cortes / CRF)





O Conselho Deliberativo do Flamengo votará nesta semana em caráter de urgência o novo contrato de patrocínio do clube. O espaço no ombro do uniforme passará a valer R$ 48 milhões em um contrato com a empresa de apostas Pixbet, que irá até fim de 2023. Serão quatro pagamentos de R$ 12 milhões, o primeiro deles de imediato.

A companhia substitui o espaço antes ocupado pela Sportsbet.io. A Pixbet já patrocina outros clubes no Brasil: Vasco, América-MG, Juventude, Cruzeiro, Goiás, Guarani e Ponte Preta.

A empresa tem sede em Curaçao, país que consta na lista de paraísos fiscais da Receita Federal brasileira.

Globo Esporte