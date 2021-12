Verstappen se queixa de tratamento injusto na F1 após punições

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)





Punido no GP da Arábia Saudita no último domingo com 5s por ultrapassar Lewis Hamilton fora da pista e mais 10s por frear de modo errático e fazer com que o rival batesse nele, Max Verstappen não acha que as sanções que recebeu na prova foram justas. Na última coletiva da temporada nesta quinta-feira, o holandês soltou o verbo e confessou se ver alvo de tratamento diferenciado na F1.

- As coisas não se aplicam a todos aqui. O que eu fiz pra me defender, dois outros caras também fizeram, mas não receberam punição. Então, eu não entendo, pensei que estivesse só correndo de forma dura. O que eu fiz não mereceu nenhuma penalidade; as outras pessoas que fizeram o mesmo não receberam nada, mas claro que só eu que sou punido - disparou o piloto da RBR.

O piloto da RBR terminou em segundo lugar na prova do último domingo, no Circuito de Jeddah. Ele chegou a assumir a liderança da corrida, beneficiado por uma bandeira vermelha que o permitiu trocar os pneus sem perder a posição que herdou no pit stop de Hamilton, mas se envolveu em uma série de lances polêmicos com o piloto da Mercedes que renderam punições ao longo da prova.

Antes de ser ultrapassado nas últimas voltas da corrida pelo rival, Verstappen passou o piloto da Mercedes por fora da pista na primeira relargada e teve que partir do terceiro lugar no segundo reinício da prova. Depois de sair da pista novamente, ele freou de modo considerado errático pelos comissários, levando Hamilton a bater em sua traseira.

- Outras pessoas fazem exatamente a mesma coisa e não ganham nada, porque nós dois estávamos fora do caminho, fora da linha branca na Curva 1, mas de alguma forma eles julgaram que era minha culpa, o que eu não concordo - justificou Verstappen.

O holandês já não vinha escondendo sua insatisfação desde a bandeirada em Leddah. Após a corrida, ele declarou que o desfecho da prova foi "inacreditável" e reclamou do excesso de punições que vê na Fórmula 1 atual.

Chefe de Max na RBR, Christian Horner adotou discurso semelhante, argumentando que o "excesso" de regras na categoria limita a disputa. A corrida do holandês no entanto, acendeu o alerta de Toto Wolff, chefe da Mercedes, e também do diretor de provas da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), Michael Masi, que reforçou as regras para "condutas antidesportivas" na decisão do título.

- Para ser honesto, a única coisa que peço é que seja justo para todos, e claramente não é o caso no momento. Como eu disse, não acho que errei. Não é errado para os outros, então por que eu deveria mudar quando outros podem correr assim? Todos deveriam ter condição pra correr assim. No final do dia, sempre haverão críticas. Mas é injusto que eu seja tratado de forma diferente dos outros pilotos. Claramente, outros pilotos podem se safar e eu não - desabafou o piloto da RBR.

Tudo em jogo

A vitória de Hamilton na Arábia Saudita o deixou empatado em 369,5 pontos com Verstappen no campeonato. A possibilidade de uma colisão em Abu Dhabi é concebida após as disputas duras entre a dupla, mas o holandês da RBR minimizou as preocupações.

- Como piloto, você não pensa nessas coisas. Você vai a um fim de semana e quer só fazer o melhor que pode. Naturalmente, a mídia começa a dizer essas coisas, então não tenho muito o que comentar sobre isso. Só sei que chego aqui visando dar o meu melhor, e estar da melhor forma possível para tentar vencer neste fim de semana. Sei o que está no regulamento esportivo, ninguém precisa ser lembrado disso.

A decisão do campeonato será histórica em uma temporada que entrou para a história da F1, já que um título não é decidido na última prova com os dois pilotos empatados em pontos desde 1974, quando Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni se enfrentaram em Watkins Glen.

- Nós dois estamos aqui para vencer e faremos de tudo por isso, o que for necessário em termos de pontos. Corrremos muito bem o ano todo e fizemos um grande show para todos, então espero que possamos fazer o mesmo aqui - concluiu Verstappen.

No caso de abandono da dupla, é Max quem leva a melhor pelo critério de desempate de vitórias - o piloto da RBR possui nove contra oito triunfos de Hamilton. Da decisão, a F1 pode conhecer neste domingo seu primeiro octacampeão da história, ou seu primeiro campeão holandês.

