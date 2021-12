Hernanes revela procura do Sport, mas indica que futuro pode ser na Itália: "Não sei ainda o que quero"

(Foto: Anderson Stevens / Sport Club do Recife)





Hernanes ainda decidirá o próprio futuro para 2022. O meia está em fim de contrato com o Sport e revelou ter sido procurado para negociar uma renovação de vínculo. Mas diz que a saudade dos filhos tem pesado neste momento e ele precisará refletir sobre a próxima temporada.

- O contrato acaba agora. Minha vontade... Eu não sei ainda o que eu quero, na verdade. Tenho meus filhos que estão na Itália e tenho muita saudades deles. Então eu vou pegar agora esses dias para descansar e refletir bastante. O Sport manifestou a situação que eles gostariam, me propuseram. Agora é a gente conversar. Vou refletir bastante - disse o atleta, em entrevista ao ge.

O interesse do Sport na renovação de contrato com Hernanes tem sido discutido internamente ao longo das últimas semanas. Mas oficialmente o clube ainda não confirma a existência de uma proposta.

Ao mesmo tempo, apesar do interesse do Rubro-negro em mantê-lo, o meia tinha a ideia de definir o futuro apenas após o término do Brasileiro (que ainda tem a última rodada pendente). O Sport enfrenta o Athletico, na quinta-feira, mas teve o rebaixamento à Série B matematicamente confirmado de forma antecipada.

Hernanes ainda enfrentou o Flamengo, no Recife, após a confirmação da queda e desfalcou a equipe diante da Chapecoense, na segunda-feira, para cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Mas acompanhou o confronto pela televisão. O atleta se disse frustrado com o rebaixamento e exaltou a vitória do Rubro-negro para dar "esperança" por 2022.

O camisa 08 está com 36 anos e chegou ao Sport em agosto, após decidir rescindir o contrato com o São Paulo. Ele queria espaço para atuar e estreou na Ilha do Retiro como principal contratação do clube na temporada. Assumiu o posto de referência e disputou 17 partidas pelo Leão, sem chegar a marcar gols ou dar assistências.

Globo Esporte