Presidente do Barcelona tem contratação de Haaland como prioridade, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Um jantar na noite da última segunda-feira, em Turim, deixou clara a boa relação entre o presidente do Barcelona, Joan Laporta, e o super-empresário Mino Raiola, que tem na sua cartela de clientes, entre diversos astros do futebol, o atacante Haaland. E o jornal "Marca" afirma nesta terça que o papo não foi à toa: o mandatário catalão tem a contratação do norueguês quase como obsessão.

O jornal destaca que Laporta considera a busca pela jovem estrela como uma meta desde março, quando voltou à presidência do clube. O cartola teria claro em seus planos que Haaland é o jogador que o Barça precisa para voltar aos tempos gloriosos - por conta das habilidades do jogador em campo, mas também por sua imagem.

Neste sentido, o presidente estaria tentando sempre que possível estreitar os laços com o entorno de Haaland, incluindo o empresário Mino Raiola. Laporta quer tratar pessoalmente sobre tudo que envolva a possível contratação, segundo o diário.

A ambição de ter um dos jogadores mais caros do mercado contrasta com o período conturbado que o Barça vem passando em suas finanças, a ponto de não conseguir renovar o contrato de Messi mesmo com uma grande redução salarial. Entretanto, Laporta estaria buscando a viabilidade financeira para o negócio, que poderia se concretizar já na próxima janela de verão, no meio do ano que vem.

O Barça teria como trunfo para baixar o preço da transferência justamente a boa relação com Raiola, que costuma cobrar comissões milionárias nas negociações que intermedia. Joan Laporta acreditaria ser possível convencer o empresário a baixar tal comissão em uma transferência que sairá por pelo menos 70 milhões de euros, segundo o jornal.

Haaland foi contratado pelo Borussia Dortmund em janeiro do ano passado e consolidou na Alemanha o potencial mostrado no RB Salzburg, quando ganhou fama ao brilhar na Liga dos Campeões. Ele tem vínculo com o clube alemão até 2024, mas Mino Raiola afirma que já vem pensando nas possibilidades para o futuro de seu cliente, mirando em diversos gigantes europeus.

