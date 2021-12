Torcedores do Athletico protagonizam atos de racismo na Arena da Baixada na final da Copa do Brasil

A bonita festa da torcida do Athletico na finalíssima da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, acabou ofuscada por atos racistas. Alguns torcedores imitaram macacos e fizeram sinais em referência à cor da pele em direção a torcida do Atlético-MG durante a partida.

A jornalista Bianca Molina da Rede Bandeirantes filmou os atos racistas na Arena da Baixada. Nos vídeos, é possível ver torcedores do Furacão passando a mão no braço, destacando a pele branca.

Futebol não tem nada a ver com racismo. Racismo NÃO É zoeira. Racismo NÃO é corneta. Racismo NÃO É mimimi.



RACISMO É CRIME.



Esses dois homens ficaram boa parte do 2°tempo imitando macacos e gesticulando de forma pejorativa para torcedores do Atlético-MG - provavelmente, negros. pic.twitter.com/1bOBVSzhrh — Bianca Molina (@biimolina) December 16, 2021



Em outro vídeo, uma mulher no camarote do estádio fez uma imitação de um macaco. Um torcedor do próprio Athletico escalou a grade que dá acesso ao local para questionar a atitude.





O delegado Luiz Carlos de Oliveira da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), de Curitiba, afirmou que eles receberam as imagens pelas redes sociais e vão investigar os casos.

- Vamos saber em que circunstâncias esses atos ocorreram e, primeiramente, identificar as pessoas e responsabiliza-los, se for o caso. Vimos que se trataram de torcedores do Athletico Paranaense, pois eles estavam com as camisas do clube.

No final da manhã desta quinta-feira, o Athletico se pronunciou nas redes sociais. O Furacão divulgou nota falando que o "racismo é inaceitável e, mais do isso, criminoso" e que "o clube não medirá esforços para investigar os acontecimentos, identificar os responsáveis e repassar todas as informações às autoridades competentes"

Outros atos de violência

Estes não foram as únicas cenas deploráveis vistas na noite desta quarta. Antes da partida, o ônibus do Atlético-MG foi apedrejado por torcedores do Athletico na chegada ao estádio. As duas torcidas são rivais e chegaram a brigar dentro da Arena da Baixada no confronto pelo Brasileiro.

Durante todo o jogo, também foi possível ver diversos objetos arremessados no gramado. Após o gol de Pedro Rocha anulado no primeiro tempo, um tênis foi atirado da torcida do Athletico no campo. O árbitro Anderson Daronco relatou na súmula de dois calçados e diversos copos com líquidos foram jogados no campo durante a partida.

O Atlético-MG venceu a partida por 2 a 1 e foi campeão da Copa do Brasil com um placar agregado de 6 a 1. O Galo também conquistou o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro na temporada.

