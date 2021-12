Após Felipe Melo, Fluminense também encaminha contratação de Willian Bigode, do Palmeiras

(Foto: Cesar Greco)





O Fluminense já tem mais um reforço bem encaminhado para 2022: Willian Bigode, que assim como Felipe Melo também estava no Palmeiras. O Tricolor venceu a concorrência com o Santos pelo atacante, de 35 anos, e a contratação está apenas por detalhes burocráticos. O acerto foi divulgado pelo site "Saudações Tricolores" e confirmado pelo ge.

O jogador, que curte férias com a família em Dubai, nos Emirados Árabes, retorna ao Brasil no sábado e é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana para acertar os detalhes finais e assinar contrato. A tendência é que o vínculo nas Laranjeiras seja por dois anos.

Bigode é um desejo antigo do Fluminense, que já havia tentado sua contratação no início de 2021, mas o jogador acabou renovando com o Palmeiras. Apesar de ter mais um ano de contrato no Allianz Parque, ele foi pouco utilizado na temporada, quando fez 35 jogos e marcou 10 gols, e não ficou nem entre os relacionados na final da Libertadores. Fora dos planos, será liberado pelo clube.

O atacante será o terceiro reforço do Fluminense, que já contratou o volante Felipe Melo e o lateral-esquerdo equatoriano Pineida, do Barcelona de Guayaquil, no Equador. No Tricolor, Willian Bigode vai disputar posição com Caio Paulista, Luiz Henrique, Lucca, Gabriel Teixeira, Arias e Matheus Martins, embora também possa jogar como homem de referência na área.

