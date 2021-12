Manchester City vence o Leicester em jogaço com nove gols

Quem arriscou passar o domingo pós-Natal vendo o Manchester City em campo, seja no estádio ou pela TV, apostou certo. Em noite inspiradíssima, o líder do Campeonato Inglês goleou o Leicester por 6 a 3, pela 19ª rodada. Pegue um papel e anote: De Bruyne, Mahrez (pênalti), Gündogan e Sterling (outro pênalti) marcaram para o City no primeiro tempo — tudo com menos de meia hora de jogo. O Leicester reagiu na etapa final, primeiro com Madisson, depois com Lookman e Iheanacho. Laporte e Sterling consolidaram a vitória do time de Pep Guardiola, ambos os gols em jogadas de escanteio.

Esse foi o jogo com o maior número de gols na Premier League nesta temporada. E foi a partida com mais bolas na rede num Boxing Day desde 1991. Resultado final melhor para o Manchester City, que chegou a 50 gols neste Campeonato Inglês, mesmo número do Liverpool, que antes liderava isolado no quesito.

Oito jogadores diferentes marcaram gol neste domingo. O único que conseguiu isso duas vezes foi Raheem Sterling, eleito o craque da partida. Ele balançou as redes nos últimos quatro jogos do City pela Premier League (Watford, Wolverhampton, Newcastle e Leicester). O atacante chegou a sete na competição e empatou com Bernardo Silva na artilharia do time. Sterling é o jogador do Campeonato Inglês com mais gols neste mês de dezembro: cinco no total.

O Manchester City chegou a 47 pontos em 19 jogos neste Campeonato Inglês. Ou seja, um turno já foi. São seis de vantagem para o Liverpool, que tem uma partida a menos. O Leicester caiu para a 10ª posição, com os mesmos 22 pontos. Seu próximo desafio será contra o Liverpool, na terça-feira. O City enfrenta na próxima rodada o Brentford, na quarta.

