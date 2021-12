Cruzeiro oficializa Paulo André e Gabriel Lima para comitê de transição, que irá durar 120 dias

(Foto: Albari Rosa)





O Cruzeiro confirmou, na manhã desta quinta-feira, os dois principais responsáveis pela transição para a gestão de Ronaldo Fenômeno: Gabriel Lima e Paulo André. Ambos trabalham com o ex-jogador no Valladolid. A passagem de bastão vai durar 120 dias.

Diretor de negócios do Valladolid, Gabriel Lima vai cuidar da "transição e será responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de negócio e operacional". Ele é antigo conhecido de Ronaldo, tendo trabalhado com o Fenômeno também na empresa de marketing, criada pelo ex-jogador.

Já Paulo André, segundo o clube mineiro, será o responsável pela parte do futebol. Ele atua na área de estratégia esportiva do time espanhol de Ronaldo Fenômeno. O ex-zagueiro é pessoa muito próxima do novo investidor da Raposa.

De acordo com o Cruzeiro, foi montado um comitê de transição que atuará por aproximadamente 120 dias para coordenar uma auditoria contábil, financeira e jurídica, "a fim de confirmar as premissas que embasaram o acordo".

Segundo o clube mineiro, o processo de transição contará com apoio de outras empresas. Algumas delas já indicadas por Ronaldo Fenômeno, como o escritório de advocacia BMA – Barbosa, Müssnich & Aragão, responsável por conduzir a auditoria jurídica. A XP Investimentos será responsável pelo suporte na reestruturação financeira, a Alvarez & Marsal, dará suporte a todos os aspectos da transição e a Rioscom atuará, junto à comunicação do Cruzeiro, no relacionamento com a imprensa.

Globo Esporte