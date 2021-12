Tottenham pode ter jogos adiados por surto de Covid-19

Por Redação Blog do Esporte





O Tottenham pode ter jogos adiados em compromissos na Inglaterra e Europa após um surto de Covid-19 atingir alguns jogadores e comissão técnica. O clube entra em campo nesta quinta-feira contra o Rennes pela Liga da Conferência.

Segundo o regulamento da Europa, se houver 13 jogadores disponíveis, incluindo um goleiro, a equipe tem o dever de ir a campo. Dessa forma, mas testes de PCR serão realizados nas próximas 24 horas, mas a entidade acredita que o time londrino terá essa quantidade apta de jogadores.

Em segundo lugar no grupo G, empatado com sete pontos com o Vitesse, os Spurs precisam vencer os líderes franceses, que somam 11 pontos, mas para confirmar a posição, e ter chances de se juntar aos 32 finalistas do torneio europeu.

Caso a situação piore, o clube considera pedir a Premier League o adiamento da partida contra o Brighton, no próximo domingo. No campeonato inglês, a situação funciona de caso a caso. Se o clube pedir o adiamento, o conselho se reúne para avaliar a situação. Até o momento, o clube não se pronunciou.