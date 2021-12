Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG devem ser cabeças de chave no sorteio da Libertadores; veja potes

(Foto: Divulgação / Conmebol)





A Conmebol divulgou nesta sexta-feira o ranking de clubes para 2022. Essa lista é importante porque determina a divisão dos potes dos sorteios da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG devem ser cabeças de chave na principal competição do continente, embora a entidade ainda não confirme.

Pelo ranking, o Athletico-PR também seria cabeça de chave. No entanto, nas últimas edições da Libertadores, o campeão da Sul-Americana sempre entrou no pote 2. A Conmebol não confirmou se vai manter essa regra.

Os sorteios da fase preliminar da Libertadores e da primeira fase da Sul-Americana estão marcados para a próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, às 12h (de Brasília). A principal competição começa na semana do dia 9 de fevereiro de 2022, e a Sul-Americana se inicia na semana do dia 6 de abril. O sorteio da fase de grupos acontece apenas no dia 23 de março, após a conclusão da fase prévia.

O ranking da Conmebol tem o River Plate no primeiro lugar, seguido de Palmeiras, Boca Juniors, Flamengo e Grêmio. O top-10 também tem Nacional, Penãrol, Santos, Atlético Nacional e Independiente. Grêmio, Santos e Independiente não conseguiram classificação para a Libertadores, e a equipe colombiana está na fase prévia.

Seis equipes disputam a fase preliminar da Liberta: Bolívar, Barcelona (EQU), Olímpia, Universidad César Vallejo, Montevideo City Torque e Deportivo Lara. A segunda fase conta com três desses times mais Estudiantes, The Strongest, Fluminense, América-MG, Audax Italiano, Everton (CHI), Atlético Nacional, Universidad Católica, Guaraní (PAR), Universitário, Plaza Colonia e Monagas.

O Tricolor carioca e o time mineiro não podem se enfrentar. Para a fase de grupos, a Conmebol ainda não confirma, mas se mantiver o regulamento utilizado nos anos anteriores, clubes do mesmo país só podem se enfrentar caso um deles tenha saído da fase prévia. As chaves vão ser formadas por uma equipe de cada pote.

Dadas as restrições sanitárias no Paraguai em função da pandemia de Covid-19, não será permitida a presença dos representantes dos clubes e das associações nacionais nos sorteios na sede da Conmebol.

CONFIRA OS PROVÁVEIS POTES DOS GRUPOS DA LIBERTADORES

POTE 1

Palmeiras

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional-URU

Peñarol

Atlético-MG

Cerro Porteño





POTE 2

Athletico-PR

Libertad

Independiente del Valle

Universidad Católica

Emelec

Corinthians

Colo-Colo

Vélez Sarsfield





POTE 3

Sporting Cristal

Bragantino

Deportivo Táchira

Alianza Lima

Colón

Tolima

Caracas

Millonarios ou Deportivo Cali





POTE 4

Always Ready

Talleres

Independiente Petrolero

Fortaleza

Classificado da fase prévia

Classificado da fase prévia

Classificado da fase prévia

Classificado da fase prévia





CONFIRA OS POTES DA FASE PRÉVIA

FASE 1

POTE 1

Olimpia

Barcelona de Guayaquil

Bolívar





POTE 2

Deportivo Lara

Montevideo City Torque

Universidad César Vallejo





FASE 2

POTE 1

Atlético Nacional

Fluminense

Estudiantes

Guaraní-PAR

The Strongest

Universitario

Monagas





POTE 2

Audax Italiano

Everton-CHI

Plaza Colonia

América-MG

Millonarios ou Deportivo Cali

Classificado da Fase 1

Classificado da Fase 1

Classificado da Fase 1





Globo Esporte