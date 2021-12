Luxemburgo expõe insatisfação com incerteza de continuidade no Cruzeiro: "Exposição desnecessária"

(Foto: Rafael Vieira/AGIF)





O técnico Vanderlei Luxemburgo se pronunciou oficialmente, pela primeira vez, sobre a sua continuidade no Cruzeiro. Em comunicado divulgado no começo da tarde desta sexta-feira, ele enfatizou a insatisfação sobre a "exposição na mídia" de sua avaliação pela gestão de Ronaldo Fenômeno. E deixou incerta sua continuidade.

- Qualquer decisão que for tomada, tenho que respeitar. Aqui, de coração, o que for feito, vai ser aceito e meu coração vai continuar no Cruzeiro. Se eu continuar, vou me empenhar para levar o Cruzeiro na Primeira Divisão. Se eu sair, vou torcer muito para voltar.

Como o ge trouxe nessa quinta, o trabalho de Luxemburgo e o projeto pensado com ele para 2022 estão sendo reavaliados, como todas as outras situações envolvendo o futebol do Cruzeiro. O treinador ainda não recebeu nenhuma sinalização da gestão de Ronaldo Fenômeno.

O Cruzeiro informou ao ge que não irá comentar as declarações. Luxemburgo disse que irá respeitar a decisão, apesar de reclamar da exposição que está sendo feita da incerteza da sua continuidade.

- A decisão tem que ser respeitada. Ele (Ronaldo) que comprou o Cruzeiro, ele que sabe como vai administrar. Só acho desnecessária a exposição de um profissional que está há tantos anos no mercado, que as pessoas sabem o que ele pode entregar e não pode entregar. E essa avaliação, essa pesquisa, se fica ou não fica, se vai avaliar o trabalho, só expõe o trabalho dos dois lados. Qualquer decisão que for tomada, tem que ser respeita. De coração, o que for feito, vai ser aceito.

- Ronaldo é muito bem-vindo ao Cruzeiro. Tenho certeza que terá sucesso absoluto. Conheço ele, gosto dele, é meu amigo. Ele tem que tomar a decisão que achar que tem que tomar.

Luxemburgo já havia renovado contrato com o Cruzeiro para a próxima temporada, antes do anúncio do Fenômeno. Entretanto, como ele próprio confessou, o cenário foi modificado com a chegada de Ronaldo. A primeira foi a descontinuidade do planejamento com Alexandre Mattos.

- Nesse período, aconteceu a transição, a compra do Ronaldo do Cruzeiro. Isso mexeu muito com as coisas que estavam acontecendo. A saída do Alexandre Mattos foi uma coisa que o novo dono, o novo empreendedor do clube entendeu. O próprio Alexandre já falou sobre isso.

Luxemburgo mostrou desconforto sobre a incerteza do futuro no Cruzeiro. O treinador diz que se sente desconfortável com o momento. Quem cuida da gestão do futebol, agora, é Paulo André.

- Entendo que existe uma mudança, uma transição, mas é complicado estar aqui. Tem a assessoria de imprensa, acompanho a mídia também. Luxemburgo está avaliado se continua, não continua. Se os jogadores contratados continuam. Sou um profissional de futebol. Essa exposição na mídia, se continua ou não, acho desnecessária.

Luxemburgo, por fim, desejou sorte a Ronaldo Fenômeno. E disse que, independentemente da sua continuidade, irá torcer pelo sucesso do Cruzeiro em 2022.

- Meu coração continua no Cruzeiro. Se eu continuar, vou me empenhar ao máximo para levar o Cruzeiro à Primeira Divisão. Se eu sair, vou torcer muito para o Cruzeiro voltar, porque ele não ficar na Série B. Acho pouco para o Cruzeiro. E vou torcer muito para o Cruzeiro, como nunca, como expus num momento dificil para o Cruzeiro. Desejar muita sorte, muito êxito ao Ronaldo nesta nova etapa no Cruzeiro.

