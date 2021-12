Bélgica adere ao boicote diplomático aos Jogos Olimpícos de Pequim 2022

O Primeiro-Ministro da Bélgica, Alexander De Croo, anunciou que o país não enviará nenhum representante do governo federal aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. Ele fez o anúncio perante o Parlamento belga, neste sábado, ao ser questionado sobre a posição do país.

Com isto, a Bélgica se alinha aos Estados Unidos e seus aliados mais próximos, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, no “boicote diplomático”. Segundo eles, o motivo são questões relacionadas aos direitos humanos da etnia uighur na região de Xinjiang, além da repressão política no Tibet e Hong Kong. Os atletas destes países estão garantidos nas competições.

A Lituânia é outro país que participará do boicote, por disputa com a China relacionada à permissão de uma embaixada de Taiwan na sua capital, Vilnius. Por outro lado, a vizinha Letônia anunciou, neste sábado, que não participará do boicote.

Potências europeias, como França, Alemanha e Itália, já anunciaram que não vão aderir a qualquer iniciativa do tipo. O presidente francês, Emanuel Macron, estará em Pequim, dada a proximidade dos próximos Jogos Olímpicos de verão, que serão realizados em Paris 2024.

As Olimpíadas de Inverno seguintes, em 2026, serão em Milão, na Itália, cujo prefeito também já anunciou presença na China. Pequim 2022 será disputado entre 4 e 20 de fevereiro.

Globo Esporte