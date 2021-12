Covid-19: Campeonato Alemão voltará em 2022 com jogos sem público

(Foto: Getty Images)





Os jogos do Campeonato Alemão em 2022 vão ser retomados com portões fechados devido à evolução do novo surto de Covid-19 na Europa, anunciou o governo alemão.

O aumento de casos no continente devido a variante Omicron levou o chanceler Olaf Scholz e os estados alemães a concordarem em jogos sem público a partir de 28 de dezembro. A Bundesliga está em uma pausa no meio da temporada até 7 de janeiro.

Clubes da Bundesliga, como Bayern de Munique e RB Leipzig, já jogavam sem presença de torcida há semanas.

"As restrições temporárias impostas pelos governos federal e estadual aos espectadores em grandes eventos são lamentáveis, mas compreensíveis", disse a Liga Alemã de Futebol ( DFL) em comunicado.

“O DFL faz um apelo renovado e urgente: Vacine-se ou tome uma dose de reforço o mais rápido possível!”, completou.

A primeira divisão do futebol alemão já estava sem torcedores em maio de 2020, depois que a liga foi retomada após a pandemia que atingiu a Europa. Gradualmente, os torcedores foram autorizados a voltar e alguns estádios estavam lotados no mês passado.

Vários clubes tiveram que fazer cortes, inclusive pedindo aos jogadores que reduzissem seus salários.

- Esta não é uma boa notícia para todo o esporte profissional. Isso significa 1,8 milhões de euros (2 milhões de dólares) em receita perdida por jogo. Também significa que teremos que tomar medidas nas próximas semanas e meses - disse o diretor-gerente de Colonia, Alexander Wehrle.

