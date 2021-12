Globo e FPF fecham acordo para transmissão do Paulistão no Premiere

(Foto: Renato Pizzutto/Paulistão)





A Globo e a Federação Paulista de Futebol assinaram nesta quinta-feira um acordo para a transmissão do Paulistão no Premiere nas temporadas de 2022 e 2023.

Serão transmitidos 97 jogos por temporada, incluindo as fases decisivas – três jogos da quartas de final, as duas semifinais e os dois confrontos da final. A mesma oferta, que conta com 49 jogos exclusivos, também estará disponível no Paulistão Play, aplicativo oficial da FPF.

- Este acordo finaliza com sucesso nosso projeto de remodelação dos direitos de transmissão do Paulistão a partir do ano que vem. A Globo é um parceiro de longa data, e por meio do Premiere no pay-per-view seguirá contribuindo para a visibilidade e a força do futebol paulista - disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

A produção e entrega do sinal dos jogos será de responsabilidade da Federação. A Globo disponibilizará narradores, comentaristas e repórteres, além da cobertura completa da competição na TV Globo, sportv e ge.

Parte da assinatura do Premiere será revertida diretamente para o estadual. Além do Paulistão, os assinantes Premiere também poderão assistir, em 2022, ao campeonato Pernambucano e às principais competições nacionais, como as séries A e B do Brasileirão e a Copa do Brasil.

Globo Esporte