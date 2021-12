Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vence o Southampton

(Foto: Getty Images)





Jogando em casa, o Arsenal venceu o Southampton por 3 a 0 neste sábado, partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Resultado importante para o time continuar próximo do G-4 da Premier League: o quarto colocado no momento, o West Ham, tem 27 pontos, apenas um a mais do que o Arsenal (26).

O West Ham ainda vai jogar no domingo contra o Burnley, fora de casa.

O primeiro gol do Arsenal foi lindo. A jogada começou lá trás, com o goleiro . A bola foi passando de pé em pé, até chegar em Saka no lado direito, que cruzou rasteiro para o atacante Lacazette completar, de primeira, quase da marca do pênalti, mandando a bola no ângulo direito.

O segundo veio pouco tempo depois, mais precisamente aos 27. Após duas tentativas de cruzamento, o lateral-esquerdo Tierney ajeitou de cabeça e o meia Odegaard completou para o gol, também de cabeça.

E o terceiro gol do Arsenal também foi de cabeça, com direito à "conexão brasileira". Aos 17 minutos do segundo tempo, o atacante Gabriel Martinelli cobrou o escanteio e o zagueiro Gabriel Magalhães subiu alto para desviar para o fundo do gol do Southampton.

Globo Esporte