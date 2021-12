Globo faz acordo com Amazon para sublicenciar transmissão da Copa do Brasil

A Globo e a Amazon fecharam um acordo para sublicenciamento dos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Em 2022, a competição terá jogos transmitidos na TV Globo, no sportv, no Premiere e no Amazon Prime Video.

Pelos termos do contrato, a Amazon poderá exibir 36 partidas da Copa do Brasil, sendo 30 delas - entre a primeira fase e as quartas de final - exclusivas e seis juntamente com os canais Globo. Todos os demais jogos continuam sendo transmitidos por TV Globo, sportv ou Premiere.

- A Copa do Brasil 2022 é um marco para o Prime Video, tornando-se o primeiro evento esportivo ao vivo que a empresa vai transmitir no país. É um passo muito importante para expandir e diversificar o conteúdo oferecido aos membros Prime. Por isso, estamos satisfeitos e entusiasmados em oferecer a melhor transmissão para os torcedores brasileiros - disse João Mesquita, head do Prime Video Brasil.

De acordo com o calendário de 2022 divulgado pela CBF, a Copa do Brasil começa no dia 22 de fevereiro e termina no dia 19 de outubro. O campeão deste ano será conhecido nesta quarta-feira - no jogo de ida da final, o Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 4 a 0.

Globo Esporte