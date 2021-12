Opção mais viável, Cruzeiro tem acordo com o goleiro Jailson para 2022

(Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras)





À procura de uma opção para o goleiro Fábio em 2022, o Cruzeiro encaminhou o acerto com Jailson, de 40 anos, e sem clube atualmente. A costura do acordo é para um contrato de uma temporada, segundo apurou o ge.

O Cruzeiro trabalhava alguns perfis no mercado em busca de uma opção para o gol. O clube buscava um atleta mais jovem para trabalhar a longo prazo, já visando a aposentadoria de Fábio. Entretanto, Jailson nunca teve o nome descartado e foi a opção buscada pelo clube mineiro no momento. O perfil de liderança, experiência e o currículo vencedor também pesaram na escolha.

O jogador estava livre no mercado e, por isso, o acerto não dependia de um acordo entre clubes ou pagamento pelos direitos econômicos. Sem grandes recursos no momento, o Cruzeiro encontrou esta saída para o gol cruzeirense. O acerto do jogador foi divulgado, inicialmente, pela rádio Itatiaia e confirmado pelo ge.

Jailson é bem avaliado por Vanderlei Luxemburgo e a diretoria do clube, principalmente por Alexandre Mattos com quem já trabalhou no Palmeiras. O executivo, que ainda não assinou contrato com a Raposa, participou da negociação.

Um dos nomes que o Cruzeiro tentava era Gabriel Brazão, da Inter de Milão, e que vinha se recuperando de cirurgia no joelho direito na Toca da Raposa. É revelado pela Raposa e tem identificação com o clube mineiro. O Cruzeiro tenta a contratação por empréstimo de uma temporada.

Jailson disputou 104 partidas pelo Verdão. Ele conquistou sete títulos pelo clube: as Copas do Brasil de 2015 e 2020, os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018, as Libertadores de 2020 e 2021, além do Paulistão de 2021.

