Jorge Jesus não é mais técnico do Benfica

O Benfica anunciou na manhã desta terça-feira (28) a saída do técnico Jorge Jesus do comando técnico. A informação foi publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O clube divulgou um comunicado sobre o encerramento da segunda passagem do treinador pelos Encarnados.

O clube português terá o técnico Nélson Veríssimo, do Benfica B, no comando principal da equipe. Ele ficará como interino até o fim da temporada.

Jesus esteve em meio as polêmicas de seu possível retorno ao Flamengo. Em campanha irregular no clube português, o treinador chegou a conversar com a diretoria do clube brasileiro para sua volta, mas nada foi decidido. Com a escolha de Paulo Sousa para comandar o Mengão, Jesus se viu sem opções.

Por outro lado, a diretoria do Benfica marcou uma reunião com o técnico depois de um atrito de Jesus com o elenco do time de Lisboa. Segundo o “Record”, Jorge Jesus afastou Pizzi, um dos capitães da equipe, e o colocou para treinar em separado. Os jogadores reagiram contra a decisão e indicaram que também não trabalhariam em forma de protesto, até que o treinador precisou voltar atrás e reincorporar o atleta de 32 anos.

Nesta manhã de terça, em Lisboa, haveria um treinamento no CT do Benfica, mas diante da tensão, a atividade foi remarcada para o período da tarde.

Confira o comunicado do Benfica:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol"

Galo é o destino

Agora, o Atlético Mineiro se vê com a possibilidade de contratar o treinador depois da saída de Cuca. O Galo chegou a demonstrar interesse pelo técnico em 2019, antes do acerto com o Flamengo.