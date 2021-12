Ribeirão Preto é a primeira cidade do interior de SP a sediar Jogos da Juventude

A cidade de Ribeirão Preto vai ser a primeira do interior de São Paulo a sediar os Jogos da Juventude, disputa que reúne atletas de até 17 anos das escolas públicas e particulares de todo o Brasil. O município recebe a edição de 2023, conforme anúncio feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nesta terça-feira à noite, em Aracaju (SE), durante premiação Brasil Olímpico.

A edição de 2022 será realizada na capital sergipana. De acordo com a prefeitura de Ribeirão Preto, haverá um aporte de "R$ 9 milhões para a cidade, considerando a compra de cerca de 60 mil refeições, 30 mil diárias de hotel, duas mil diárias de veículos, mais de 80 mil litros de combustível". Além do fomento turístico e esportivo para a cidade.

Neste ano, a disputa, prevista para acontecer neste mês de dezembro, foi suspensa por causa do alerta de novas cepas do coronavírus.

Presente na cerimônia de premiação em Aracaju, o prefeito Duarte Nogueira (PSDB) garantiu que a cidade tem a estrutura ideal para receber um evento deste tipo e que vai contar com parcerias com clubes e enteidades locais.

- Esse é um momento inédito para o esporte na nossa cidade. Ribeirão Preto tem uma ótima estrutura para receber os Jogos da Juventude e fazer uma excelente edição em 2023. Além dos centros esportivos municipais, como a Cava do Bosque, contamos com a parceria de entidades privadas, clubes associativos, entidades esportivas, escolas e universidades - explicou.

Em novembro deste ano, Ribeirão Preto recebeu representantes do COB para conhecer as instalações esportivas e rede hoteleira do município para avaliar se a cidade está apta a sediar Jogos da Juventude de 2023.

Globo Esporte