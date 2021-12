Douglas Costa pede prazo e vai analisar interesse do São Paulo no começo de 2022

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)





O São Paulo tem uma prioridade para reforçar o elenco para 2022: um jogador rápido que atue pelas pontas. Neste grupo se encaixa o meia-atacante Douglas Costa, que deve conversar com o clube do Morumbi somente na primeira semana de 2022.

Segundo fontes ligadas ao Tricolor, os diálogos só devem ser retomados a partir do dia 5, de acordo com um desejo do próprio atacante. Douglas Costa é tratado como um dos principais alvos para 2022.

O atacante tem aproveitado os últimos dias de 2021 para descansar nas férias, após ser rebaixado com o Grêmio no Brasileirão. Portanto, o interesse são-paulino retornará à pauta somente no ano que vem.

Apesar do clima ruim após a queda para a segunda divisão, a direção do clube gaúcho veta um acordo pela rescisão de contrato, conforme afirmação do vice de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, em entrevista à "Rádio Gaúcha".

— Eu não vou rescindir contrato com Douglas Costa. Por que eu rescindiria? (...) Vamos sentar e vamos construir um negócio que seja bom para o jogador e para o Grêmio. Desse jeito, tem jogo. Caso contrário, se só for bom para o jogador (ou só bom para o Grêmio), não vai ter negócio — declarou o dirigente gremista.

Além do São Paulo, o Atlético-MG também demonstrou interesse no futebol do atacante de 31 anos. A permanência no Grêmio também não está descartada para a disputa da Série B de 2022.

O São Paulo, por sua vez, analisa as condições financeiras para avançar na negociação. O clube tem uma dívida próxima dos R$ 700 milhões e possui limitações para propostas de compra de atletas.

O setor atendido por Douglas Costa é tratado como uma lacuna no elenco e alvo da principal procura da diretoria são-paulina. Além do gremista, o Tricolor paulista também tem interesse no venezuelano Soteldo, ex-Santos e atualmente no Toronto, da MLS.

O clube canadense, contudo, vetou qualquer possibilidade de empréstimo, e o São Paulo trabalha nos bastidores para arranjar um investidor ou patrocinador que possa ajudar na compra do ex-santista. O valor estimado ultrapassa a casa dos R$ 50 milhões.

O clube do Morumbi contratou três atletas para a próxima temporada: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e o atacante Alisson. Os dois últimos deixaram o Grêmio para reforçar o time comandado por Rogério Ceni.

