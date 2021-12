Verstappen explica estratégia diferente após pole crucial em Abu Dhabi

(Foto: Mahmoud Khaled - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





Calçando pneus macios no Q2 e no Q3, Max Verstappen conquistou neste sábado a pole position mais crucial da temporada, no GP de Abu Dhabi. O holandês está empatado no campeonato de pilotos com Lewis Hamilton, seu rival, e caso vença a corrida, conquistará seu primeiro título da carreira. Porém, diferente do adversário, ele optou por largar com pneus macios na prova deste domingo.

- Naturalmente não era esse o plano, porque eu queria largar com os pneus médios, mas não me dei bem com ele. Só que me senti bem ontem com os pneus macios, então não foi realmente uma decisão difícil - explicou.

O holandês da RBR começou o fim de semana na frente, liderando o primeiro treino livre com pneus macios - e com sobra. Porém, viu o rival alcançar seu desempenho tanto com os compostos de faixa vermelha, quanto com os médios.

Hamilton foi o mais rápido do segundo e terceiro treinos, o último antecedendo a classificação que definiu as posições de largada. Vice-líder do campeonato, o britânico está empatado com Verstappen em 369,5 pontos na tabela.

Foi o heptacampeão da Mercedes quem ditou o ritmo no começo da classificação deste sábado, mas Verstappen se encontrou no segmento seguinte com pneus macios, enquanto o rival utilizou os compostos de faixa amarela para largar com eles na corrida.

Com tudo igual no Q3, porém, Hamilton não conseguiu bater a volta do rival e iniciará a prova apenas da segunda colocação. No segmento final da disputa, o holandês da RBR contou ainda com o vácuo de seu colega de equipe, Sergio Pérez, que saiu na sua frente.

Apesar de reconhecer a ajuda e agradecer o mexicano, Max negou que seu desempenho tenha se originado apenas da manobra.

- Discutimos isso antes da classificação, então sim, foi muito bom e bem executado, mas não foi a razão da pole. Eu poderia muito bem ter ganhado um décimo na curva 9; não é uma reta assim tão longa. Mesmo assim, quero dizer que Checo é um grande companheiro de equipe e é um verdadeiro prazer trabalhar com ele. Então, um "obrigado" a ele - comentou.

O caminho até uma importante pole num circuito que, nos últimos anos, privilegiou o piloto a largar da primeira colocação, não foi tão simples. Neste sábado, Verstappen passou algum tempo nos boxes substituindo sua asa traseira por outra menor, com menos arrasto aerodinâmico.

Chefe da RBR, Christian Horner explicou que a troca foi motivada por uma tentativa de fazer frente ao desempenho da Mercedes, cuja velocidade nas retas vem se sobressaindo nas últimas etapas:

- Baixamos o arrasto porque era a única maneira de igualar a Mercedes nas retas. Melhoramos no Q2, e nosso ritmo no Q3 foi excepcional. O vácuo de Checo, trabalhando com seu companheiro de equipe, foi absolutamente perfeito hoje.

