Brasil perde da Espanha e vai enfrentar Dinamarca nas quartas do Mundial de handebol

A seleção feminina de handebol conheceu, neste domingo, a primeira derrota no Campeonato Mundial, que está sendo realizado na Espanha. O time perdeu para as donas da casa por 27 a 24, mas ainda assim ficou em segundo no grupo, com cinco vitórias e uma derrota, e avançou às quartas de final da competição, em que enfrentará a Dinamarca na terça-feira. As dinamarquesas passaram invictas, com seis vitórias.

Só três vezes na história o Brasil ficou entre as oito primeiras do Mundial. Campeã em 2013, quinta em 2011 e sétima colocada em 2005. Nas duas últimas edições do evento, 2017 e 2019, a seleção sequer passou de fase, enquanto em 2015 foi eliminada nas oitavas.

A Espanha dominou o placar o jogo inteiro neste domingo, em partida que valia a liderança da chave, já que as duas seleções estavam invictas, com cinco triunfos. O Brasil, em determinados momentos do jogo, encostou no marcador, mas jamais passou à frente. Nos últimos minutos, depois de ficar apenas um gol atrás, o Brasil cometeu alguns erros, tomou faltas técnicas, e viu a Espanha deslanchar.

Bruna e Jessica, cada uma com cinco gols, e Adriana, com quatro, foram os principais nomes da seleção.

O time brasileiro está passando por uma renovação. Depois de ser eliminado na primeira fase das Olimpíadas, com uma vitória, um empate e três derrotas, o treinador Jorge Dueñas acabou saindo do comando. Para o Mundial, assumiu Cristiano Silva, que ainda viu a principal jogadora, Duda, se aposentar da seleção.

