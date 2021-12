Curry dá show, Porter decide, e os Warriors batem os Suns em Phoenix

(Foto: Christian Petersen/Getty Images)





Stephen Curry tinha 8 jogos de Natal na carreira e nunca havia alcançado os 20 pontos. Neste sábado, o astro anotou 33 e liderou o Golden State Warriors a uma incrível vitória sobre o Phoenix Suns, por 116 a 107, em Phoenix. No duelo entre os dois times de melhor campanha da NBA, o segundo tomou o lugar do primeiro.

O nome do último quarto, porém, foi Otto Porter. Com as ausências de Andrew Wiggins e Jordan Poole, pelos protocolos de covid, o ala foi titular e foi decisivo. Anotou os 7 últimos pontos de Golden State, 10 na última parcial. No total do jogo, fez 19 e terminou como segundo maior pontuador do time. Draymond Green contribuiu com 8 pontos, 8 rebotes e 10 assistências, além de 3 roubos e 3 tocos, e foi o eixo central dos Warriors mais uma vez.

Foi a segunda vitória em três jogos na temporada contra o Phoenix Suns, em encontros mais do que aguardados e com cara de playoffs. No primeiro, mesmo ao perder Booker lesionado no segundo quarto, os Suns levaram a melhor em casa. No segundo, Golden State atropelou em San Francisco. O duelo de Natal foi o tira-teima, mas os times ainda se encontram novamente em 30 de março.

Os Warriors chegam a 27 vitórias contra 6 derrotas. Phoenix tem 26 vitórias e 6 derrotas. Chris Paul teve ótima atuação, com 21 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, mas as outras duas estrelas deixaram a desejar diante da melhor defesa da NBA - Phoenix é a segunda melhor. Devin Booker anotou apenas 13 pontos, com 5 cestas em 19 tentativas de quadra. Deandre Ayton fez 18 pontos e 7 rebotes.

O próximo desafio dos Suns é contra o perigoso time do Memphis Grizzlies, na segunda-feira, novamente em casa. Golden State, que bateu os Grizzlies na última quinta-feira, pega o Denver Nuggets dias 28 e 30, uma vez em casa e outra fora. Foi a terceira vitória seguida da equipe do técnico Steve Kerr, pondo fim a uma sequência de 5 triunfos em sequência do adversário.

Principais desfalques

Suns

Frank Kaminsky (joelho)

Dario Saric (joelho)





Warriors

Andrew Wiggins (protocolos de covid)

Jordan Poole (protocolos de covid)

Andre Iguodala (joelho)

Klay Thompson (recondicionamento)





Arremessos de quadra

Suns (%)

Warriors (%)





Arremessos de três

Suns (%)

Warriors (%)





Lances livres

Suns (%)

Warriors (%)





O jogo

Primeiro período - Warriors 33 a 27: Curry começou com 11 pontos na parcial, mas acertou apenas uma de 4 bolas de três. Do outro lado, Ayton e Paul fizeram 8 pontos cada. Os Warriors tiveram 10 assistências em 13 cestas de quadra. Os Suns, 7 em 10. Golden State chegou a abrir 10, mas terminou com 6 de frente.

Segundo período - Suns 35 a 25: Phoenix conseguiu sequência de 16-3 para virar o jogo e incendiar sua arena. Paul anotou mais 8, total de 16, e liderou o time no primeiro tempo. Curry fez 6, total de 17. Num jogo equilibrado, os Warriors se aproveitaram melhor dos turnovers do adversário, mas os Suns tiveram melhor aproveitamento de quadra. Placar de 62 a 58.

Terceiro período - Warriors 26 a 22: A defesa dos visitantes funcionou e limitou Phoenix a 22 pontos, com boas performances de Kevon Looney, Gary Payton e de Quinddary Weatherspoon, que fazia sua estreia em contrato de 10 dias pelos Warriors. Nos 27 minutos com Curry, Warriors ganhou por 12. Nos 9 minutos sem ele, perdeu por 12. Placar empatado em 84.

Agenda

Suns

27/12 - Grizzlies (casa)

29/12 - Thunder (casa)

31/12 - Celtics (fora)





Warriors

28/12 - Nuggets (casa)

30/12 - Nuggets (fora)

01/01 - Jazz (fora)



Globo Esporte