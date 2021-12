Corinthians, Flu, Inter... Coletivo LGBTQ+ aciona oito clubes no STJD por atos de homofobia das torcidas

O Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ acionou oito clubes brasileiros no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por atos de homofobia praticados pelas respectivas torcidas. As equipes denunciadas foram Atlético-MG, Ceará, Corinthians, Fluminense, Internacional, Náutico, Paysandu e Remo.

O Coletivo de Torcidas entrou com sete Notícias de Infração (termo utilizado para as denúncias) em que pede a análise dos casos ao STJD. Agora, a Procuradoria avalia a requisição para decidir se faz ou não uma denúncia para que as histórias entrem sob julgamento do órgão jurídico. (Confira no fim o que dizem as NIs).

As informações foram confirmadas pelo STJD e pelo próprio coletivo, que chegou a publicar uma nota oficial anunciando a medida.

- Reiteramos o nosso repúdio a esses e outros atos de preconceito praticados no futebol e esperamos que os clubes e federações tomem medidas mais enérgicas no intuito de combater tais práticas que fazem com que o futebol continue sendo um ambiente violento para pessoas LGBTQIAP+.

Neste ano, o Flamengo chegou a ser multado em R$ 50 mil por um episódio de homofobia ocorrido nas arquibancadas do Maracanã em duelo contra o Grêmio. A denúncia na ocasião também partiu do Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ.

Desde agosto de 2019, o STJD passou a recomendar que os árbitros relatem manifestações preconceituosas nas súmulas das partidas e documentos oficiais.

Os atos de homofobia das torcidas têm sido enquadrados pelo órgão no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). As penas previstas vão desde multa e suspensão até perda de pontos. Os torcedores ou torcedoras identificados também podem ficar proibidos de acessar o respectivo estádio pelo prazo mínimo de 720 dias.

Confira o que dizem as notícias de Infração

Fluminense

Jogo: Fluminense x Internacional (06/11): Conforme registrado pela imprensa, na partida entre as equipes foi possível identificar coros de torcedores do Fluminense gritando "Arerê, gaúcho dá o c* e fala tchê", se referindo ao clube adversário. Apesar da partida não ter sido paralisada, o sistema de som e imagem do estádio alertou a torcida para que parassem os gritos. O ato foi registrado pelo árbitro na súmula da partida.

Internacional

Jogo: Grêmio x Internacional (06/11): De acordo com a Notícia de Infração do Coletivo, no grenal é possível ouvir um coro gigantesco de pessoas gritando: "Atirei o pau no Grêmio e mandei tomar no c*, ô gremista filho da p* chupa r* e dá o c*.

O coletivo destaca ainda que o mesmo cântico foi proferido nos jogos: Grêmio x Internacional (06/11) e Internacional x Athlético/PR (13/11).

Náutico

Jogo: Náutico x Sampaio Corrêa (15/11): Durante a partida torcedores do Náutico entoaram gritos de cunho homofóbico de "bicha" todas as vezes em que o goleiro adversário se preparava para bater o tiro de meta.

Ceará

Jogo: Ceará x Corinthians (25/11): Em partida realizada no Castelão, torcida, jogadores e diretoria do Ceará proferiram cantos com palavras de cunho homofóbico. Segundo o Coletivo das Torcidas LGBTQ, em vídeo juntado, é possível ouvir um coro gigantesco gritando: "A tuf é gay" e "matador de leão e come c* de tufgay", se referindo ao clube adversário, Fortaleza.

Na partida contra o Sport, no dia 14/11, a torcida repetiu o canto no Castelão e o presidente do clube, Robinson de Castro aparece em um vídeo segurando um telefone em referência a música.

O mesmo canto foi proferido na partida contra o Fortaleza, realizada em 17/11. No vídeo foram identificados os jogadores Vina, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Cléber, Lima, Fernando Sobral Lacerda e Rick, além do presidente do clube, Robinson de Castro.

Atlético-MG

Jogo: Flamengo x Atlético/MG (30/10): Na partida, realizada no Maracanã, a torcida visitante entoou ao time mandante: " tomar no c* mengo, tu és time de otário c*, p* v* e ladrão".

Jogo: Atlético/MG x Fluminense (28/11): Imagens da partida mostram os cantos homofóbicos do clube mineiro a partir dos 40 minutos do segundo tempo. O vídeo com os cânticos foi postado nas redes sociais de uma torcedora que estava acompanhando o jogo. O caso não foi relatado na súmula da partida e, segundo o coletivo de torcidas, o árbitro descumpriu a orientação 01/2019 do STJD.

Remo e Paysandu

Jogo: Remo x Paysandu (04/12): A partida foi marcada por cenas de preconceito de ambas as torcidas. Imagens que circulam na internet mostram a torcida do Paysandu entoando gritos de v* ao jogador Neto Pessoa, aos 11 minutos do segundo tempo. Em outro momento um grupo de torcedores uniformizados gritaram várias vezes "Remista é gay, é gay, é gay". Na mesma partida, torcedores do Remo entoaram para a torcida do Paysandu: "todo v* que eu conheço é bicolor".

Corinthians

Jogo: Corinthians x Grêmio (05/12): Na Neo Química Arena torcedores do Corinthians entoaram gritos de cunho homofóbico direcionado aos jogadores do Grêmio. Durante o jogo a torcida gritava "gaúcho, viado" para os jogadores em campo. O fato não foi relatado na súmula.

Globo Esporte