Flamengo acerta venda de Bill para clube ucraniano e fica com R$ 2.5 milhões

O Flamengo concluiu nesta quinta-feira a venda do atacante Bill para o Dnipro -1, da Ucrânia. O jovem, que está emprestado até o fim de 2021, vai em definitivo para o clube do Leste Europeu, que desembolsou 400 mil euros (R$ 2.5 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Os outros 40% permanecem com o Rubro-Negro em divisão com o Nova Iguaçu.

Emprestado desde o início do ano, Bill entrou em campo 18 vezes pelo clube ucraniano e marcou um gol. O Dnipro -1 viu no atacante de 22 anos potencial de investimento não somente para retorno técnico, mas para crescimento no mercado europeu e desde o fim de novembro já tinha manifestado o interesse na compra.

Bill foi promovido ao time profissional do Flamengo em 2019, mas fez somente 12 jogos, com um gol marcado. O jogador defendeu ainda a Ponte Preta e o CRB, antes de se transferir para a Ucrânia.

Esta foi a segunda venda do Flamengo envolvendo jogadores que estavam emprestados. Max, que disputou o Brasileirão pelo Cuiabá, assinou contrato na última segunda-feira com o Colorado Rapids, dos Estados Unidos, que o comprou por 1 milhão de dólares (R$ 5.5 mi).

