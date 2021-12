Liga Europa: Barcelona encara o Napoli no mata-mata da segunda fase

(Foto: Richard Juilliart/UEFA via Getty Images)





Eliminado da Champions, o Barcelona está de volta à Liga Europa e vai ter pela frente o Napoli no mata-mata da segunda fase da competição. A Uefa sorteou nesta segunda-feira os confrontos dos playoffs que definem os outros oito classificados para as oitavas de final, onde já estão os primeiros colocados da fase de grupos do torneio.

Confira todos os confrontos:

Sevilla x Dínamo de Zagreb

RB Leipzig x Real Sociedad

Zenit x Real Betis

Sheriff x Braga

Atalanta x Olympiacos

Barcelona x Napoli

Borussia Dortmund x Rangers

Porto x Lazio

Os times que vieram da Liga dos Campeões, que foram terceiros colocados em seus grupos, decidem os confrontos em casa. Os jogos de ida serão no dia 17 de fevereiro, e as partidas de volta acontecem uma semana depois, no dia 24. O sorteio das oitavas de final acontece no dia 25 de fevereiro.

Os oito classificados avançam e se encontram com os oito primeiros colocados da fase de grupos da Liga Europa. As oitavas de final acontecem nos dias 10 e 17 de março. Já estão garantidos nas oitavas os seguintes times:

Estrela Vermelha

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Lyon

Monaco

Spartak Moscou

West Ham

O Barcelona vai para sua 12ª participação na Liga Europa. O time catalão nunca foi campeão do torneio e chegou à semifinal três vezes.

Globo Esporte