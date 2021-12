LeBron faz 34 pontos, mas não impede vitória do Phoenix Suns sobre os Lakers em Los Angeles

(Foto: Adam Pantozzi / Los Angeles Lakers)





LeBron James bem que tentou chutando de perto, de longe, na briga pelo rebote e sendo o cestinha, mas não conseguiu impedir a 25ª vitória do líder do oeste Phoenix Suns diante do desfalcado Los Angeles Lakers, nesta terça-feira, por 108 a 90. A noite de NBA teria seis jogos, mas Washington Wizards x Brooklyn Nets foi adiado por causa da Covid.

Arrasados pelos casos positivos de covid no elenco, os Lakers não contaram com o técnico Frank Vogel à beira da quadra, também envolvido no protocolo. Além dos 34 pontos, LeBron James ainda pegou 7 rebotes e deu 2 assistências. Russell Westbrook foi o único do time a fazer um duplo-duplo, com 22 pontos e 10 rebotes.

Voltando de lesão após boa atuação contra o Charlotte Hornets, Devin Booker garantiu 24 pontos para os Suns, com 9 rebotes e 7 assistências, enquanto dois jogadores conseguiram o duplo-duplo na equipe do Arizona: DeAndre Ayton fez 19 pontos e 11 rebotes e JaVale McGee teve 10 pontos e 10 rebotes.

Os Suns somam 25 vitórias e apenas 5 derrotas, na primeira colocação da Conferência Oeste, com um revés a menos que o Golden State Warriors. Os Lakers ficam com 16 vitórias e 16 derrotas, ainda em sétimo lugar, mas com posição ameaçada pelo Dallas Mavericks.

Sem descanso, o calendário mostra jogos para os dois times já nesta quarta-feira. O Los Angeles pega, na sequência, Spurs e Nets em casa, e o Rockets em Houston. Phoenix faz três jogos seguidos em casa, diante de Thunder, Warriors e Grizzlies.

Destaques

Lakers

LeBron James (34 pts, 7 rebs, 2 asts)

Russell Westbrook (22 pts, 10 rebs, 5 asts)

Trevor Ariza (12 pts)





Suns

Devin Booker (24 pts, 9 rebs, 7 asts)

Deandre Ayton (19 pts, 11 rebs)

Mikal Bridges (14 pts)

JaVale McGee (10 pts, 10 rebs)





Principais desfalques

Lakers

Anthony Davis (joelho)

Kent Bazemore (protocolos de covid)

Avery Bradley (protocolos de covid)

Malik Monk (protocolos de covid)

Austin Reaves (protocolos de covid)

Frank Vogel (protocolo de covid)





Suns

Dario Saric (joelho)

Frank Kaminsky (joelho)

Abdel Nader





Estatísticas decisivas

Pontos no garrafão

Lakers 52

Suns 44





Turnovers

Lakers 16

Suns 14





Pontos de contra-ataque

Lakers 15

Suns 20





Arremessos de quadra

Lakers 34/87 (39,1%)

Suns 41/93 (44,1%)





Arremessos de três

Lakers 7/35 (20%)

Suns 12/41 (29,3%)





Lances livres

Lakers 15/23 (65,2%)

Suns 14/15 (93,3%)





O jogo

Primeiro período - Lakers 25 a 24: Westbrook derrubou a primeira bola do jogo, abrindo para o time da casa - os Lakers chegaram a ter 10 pontos de frente, mas o período terminou com equilíbrio em vários números, como empates em pontos na zona pintada e de segunda chance. DeAndre Ayton garantiu 11 pontos para os Suns, enquanto LeBron e Westbrook fizeram 10 pontos cada para dar a vantagem mínima ao time de Los Angeles.

Segundo período - Suns 30 a 27: os Lakers voltaram ao segundo período com força, abrindo uma boa vantagem. Aí LeBron começou a chamar a responsabilidade, com 14 pontos em 15 minutos em quadra. Mas com uma corrida de 9 a 0, os Suns tomaram a liderança (e não a perderam mais) e foram aos vestiários vencendo. Placar de 54 a 52 no intervalo.

Terceiro período - Suns 31 a 21: no chute de longe de Devin Booker, os Suns dispararam, abrindo uma vantagem acima dos dois dígitos, enquanto o camisa 1 chegava aos 20 pontos anotados. Devagar, o time da casa começou a se recuperar, mas perdeu Carmelo Anthony ejetado e começou a se preocupar com LeBron. O astro sentiu o tornozelo em uma jogada no garrafão e fechou o período no banco, mas aparentemente, não passou de um susto.

Quarto período - Suns 23 a 17: Com 12 de vantagem, os Suns souberam administrar bem o placar e o relógio mesmo com LeBron pontuando. Na transição, o time do Arizona disparou para 100 a 80, a apenas 5 minutos do fim, praticamente definindo a vitória. Depois disso, os times rodaram bastante o elenco, triunfo do Phoenix em Los Angeles. Placar final, 108 a 90.





Agenda

Suns

23/12 - Thunder (casa)

25/12 - Warriors (casa)

27/12 - Grizzlies (casa)

Lakers

23/12 - Spurs (casa)

25/12 - Nets (casa)

28/12 - Rockets (fora)





Fechando a noite

Mesmo sem o astro Luka Doncic, fora por um problema no tornozelo, o Dallas Mavericks venceu o Minnesota Timberwolves por 114 a 102, interrompendo uma série de quatro vitórias seguidas do rival. Com o resultado, o time do Texas subiu para 15 vitórias, tendo também 15 derrotas, enquanto a equipe de Minneapolis fica com os mesmos 15 triunfos, mas um revés a mais, 16.

O coletivo do Dallas foi importante, com quatro jogadores acima dos 10 pontos. Karl-Anthony Towns, que anotou 26 pontos e 14 rebotes, e D'Angelo Russell, dono de 14 pontos e 12 assistências, garantiram o duplo-duplo. Pelo lado dos Timberwolves, grande noite de Jalen Brunson, com 28 pontos, cestinha do jogo.

Globo Esporte