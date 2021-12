Grêmio prepara mudanças no elenco após rebaixamento e busca pelo menos cinco reforços

(Foto: Lucas Uebel/DVG/Grêmio)





Os primeiros movimentos pós-rebaixamento no Grêmio tomaram forma. A diretoria trabalha agora nas mudanças dentro do elenco para a temporada de 2022. A busca é por pelo menos cinco reforços para a disputa da Série B, ao mesmo tempo que algumas saídas serão efetuadas nos próximos dias.

A busca por jogadores no mercado já começou. O vice de futebol Denis Abrahão revelou, em entrevista coletiva na segunda-feira, contatos com algumas possibilidades listadas das quais ouviu respostas positivas e negativas. Todos os setores do time serão reforçados.

O dirigente ironizou o uso do termo "mudança de fotografia" em uma pergunta, mas admitiu que prepara para esta semana definições com saídas de jogadores do atual elenco. A folha salarial precisa ser reduzida de cerca de R$ 15 milhões para algo na casa dos R$ 7 milhões.

– Diria que estou tratando com profissionais de futebol. Muitos jogadores deixarão o clube, alguns serão contratados. É isso que vai acontecer. Será bastante o número de mudanças no plantel, sem dúvida alguma – reconheceu o vice de futebol.

Estamos trabalhando em todos os mercados, com contatos feitos, algumas respostas assertivas, outras negativas, já descartamos alguns.

— Denis Abrahão, vice de futebol

O Grêmio tem nomes com contrato até o fim de 2022 que estão fora dos planos e são caros, casos do zagueiro Paulo Miranda e do atacante Everton. A diretoria tenta armar a melhor maneira de administrar as situações, embora não descarte propor rescisões.

Outros nomes como Cortez, Rafinha e Diego Souza serão reavaliados pelo departamento. Os três têm contrato por encerrar ao fim do ano.

Abrahão apenas afirmou que iria analisar os nomes mais experientes, sem apontar nenhum cenário provável. Antes da definição da permanência do departamento de futebol, a saída do trio era dada como certa nos bastidores.

O atacante Douglas Costa também tem saída provável a partir do seu alto custo e das polêmicas recentes. O Grêmio espera negociá-lo no mercado para não arcar com o atleta durante o ano de 2022.

Os próximos dias prometem intensa movimentação nos gabinetes. As definições começam nesta terça-feira. Desde domingo, o Grêmio confirmou o vice de futebol Denis Abrahão no cargo, garantiu a sequência ao técnico Vagner Mancini e demitiu o coordenador Marcelo Oliveira e o auxiliar Thiago Gomes.

Globo Esporte