Pato atropela o Bauru e entra na zona de classificação para os playoffs do NBB

O Pato venceu o Bauru por 87 a 53, na tarde deste sábado, no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), em partida válida pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB).

Com 21 pontos, o ala/armador argentino Mateo Bolivar foi o cestinha e destaque da partida. O jogador ainda pegou oito rebotes e distribuiu cinco assistências. Pelo Dragão, o maior pontuador foi o armador Larry Taylor, com 11.

A vitória - a terceira nos últimos quatro jogos - confirma o bom momento do Pato, que ganha uma posição, vai a décimo e entra na zona de classificação para os playoffs. O Bauru vê uma sequência de três vitórias seguidas ser interrompida, mas segue no G-4, na quarta colocação, com oito vitórias e três derrotas.

O Pato volta à quadra no dia 28 de dezembro, uma terça-feira, às 20h, quando visita o Caxias. O próximo compromisso do Bauru é na segunda-feira, às 20h, contra o Mogi, também fora de casa.

Globo Esporte