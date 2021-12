Inter de Milão encerra contrato com Christian Eriksen

A Inter de Milão anunciou nesta sexta-feira acordo com o meia Christian Eriksen para a antecipação do encerramento do contrato entre as partes. O clube italiano procurou homenagear o dinamarquês, que está sem jogar desde o mal súbito sofrido durante a Eurocopa-2020.

— Às vezes a vida toma caminhos inesperados e precisamos seguir para onde não imaginávamos. Todos os torcedores da Inter, fãs do futebol, acompanharam e torceram por Christian. Apesar de agora tomarem rumos separados, Inter e Christian estão unidos para sempre. Os bons momentos, os gols, a vitória, a comemoração pelo Scudetto, tudo isso vai ficar na história do clube — declarou a Inter, em nota.

Christian Eriksen foi contratado pela Internazionale em janeiro de 2020, após o pagamento de 27 milhões de euros ao Tottenham. O vínculo era válido até junho de 2024. O título do Campeonato Italiano em 2020/21 foi o único dele pelo clube.

As notícias mais recentes de Eriksen são de que ele voltou a treinar com bola na Dinamarca, mas em circunstâncias ainda distantes da realidade de um jogo profissional. Ele não conseguiu permissão para voltar a competir na Itália, porque o cardiodesfibrilador interno (CDI) implantado em seu coração é um dispositivo não permitido no futebol do país.

Globo Esporte