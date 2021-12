Rodgers faz história e os Packers batem o Cleveland Browns

(Foto: Rob Carr/Getty Images)





Aaron Rodgers bateu mais um recorde em sua carreira e anota seu nome em mais uma categoria da história do Green Bay Packers. Na vitória de Green Bay Packers sobre o Cleveland Browns por 24 a 22, o QB se tornou o maior passador para touchdowns na história da franquia.

Rodgers bateu a marca de Brett Favre, seu antecessor, que tinha 442 touchdowns na carreira. O QB terminou o jogo com 445. Com a vitória, Green Bay se encaminha para ser a melhor campanha da NFC e ter uma folga na primeira semana dos palyoffs.

Destaque negativo para Baker Mayfield. O QB dos Bowns teve quatro interceptações na partida, sendo uma decisiva no último drive de partida. O time de Cleveland não soube aproveitar corridas decisivas.

O jogo

O jogo começou pegando fogo no Lambeau Field. O time do Cleveland Browns teve um touchdown logo na sua primeira campanha do jogo. Baker Mayfield conduziu a equipe para um ataque que resultou no TD de Nick Chubb. No entanto, o kicker reserva Chris Naggar não converteu o ponto extra.

A resposta de Green Bay veio com uma interceptação de Mayfield na linha de 47 jardas do campo dos Packers. Aaron Rodgers seguiu com o ataque que resultou no primeiro touchdown de Green Bay. O passe para Lazard marcou um recorde na carreira de Rodgers: ele é o QB com mais touchdowns da história de Green Bay. Jogo ficou em 7 a 6 Packers.

Baker Mayfield incorporou o espírito natalino e deu mais um presente para a defesa do time de Wisconsin: sua segunda interceptação. Rodgers anotou mais um touchdown com um passe para Devonta Adams, deixando a partida em 14 a 6.

No segundo quarto o time de Cleveland conseguiu organizar seu ataque para entrar na end zone e marcar seu segundo TD da partida. Harrison Bryant apareceu livre na zona de pontuação para receber o passe de Mayfield. A equipe tentou a conversão de dois pontos, mas não teve sucesso. Placar ficou em 14 a 12 para os Packers.

Ainda no segundo quarto, Mayfield conseguiu ter sua terceira interceptação da partida. E, mais uma vez, Green Bay converteu para um touchdown com Devonta Adams. Jogo foi para o intervalo com os Packers vencendo por 21 a 12.

O terceiro quarto foi menos movimentado. Cada equipe conseguiu apenas um field goal. Os Packers converteram um chute de 32 jardas. Já Cleveland teve que chutar um pouco mais de longe: 37 jardas. A partida foi para o último quarto com Green Bay vencendo por 24 a 15.

No último quarto de partida a defesa de Cleveland brilhou. A linha defensiva conseguiu parar o ataque de Green Bay. Baker Mayfield conseguiu um touchdown com Schwartz e deixou os Bowns só dois pontos atrás. Mas, no último drive de partida, Green Bay conseguiu interceptar o QB de Cleveland e garantir a vitória. Placar final: Green Bay 24 x 22 Cleveland.

Na próxima semana

O Green Bay Packers encara o Minnesota Vikings no domingo para selar a melhor campanha da NFC. Já os Browns ainda brigam por uma vaga de playoffs na segunda-feira dia 3 de janeiro contra o Pittsburgh Steelers.

Globo Esporte