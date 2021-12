Cinco jogadores do Sesi-SP testam positivo para Covid-19, e jogo da Superliga é adiado

(Foto: Jéssica Telles/Sesi-SP)





Nesta segunda-feira, o Sesi divulgou que cinco jogadores do time de vôlei que disputa a Superliga masculina estão com Covid-19. Exames de RT-PCR realizados pelo Sesi-SP, semanalmente, confirmaram cinco casos de atletas infectados com coronavírus na equipe. Com o diagnóstico, a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) concordou com o adiamento da partida contra o São José, marcado ocorrer nesta quarta-feira, na Vila Leopoldina.

Segundo o Sesi-SP, todos passam bem e cumprirão quarentena preventiva de 10 dias, conforme estabelece o protocolo da CBV para casos confirmados de coronavírus. Assim, o Sesi-SP não joga mais em 2021 e retorna às quadras em 6 de janeiro, quinta-feira, às 19h, no ginásio da Vila Leopoldina, na capital paulista, para o confronto remarcado contra o São José.

Grande surpresa da temporada, o Sesi-SP atualmente ocupa a terceira colocação, atrás apenas de Minas e Cruzeiro, com oito vitórias e duas derrotas na competição. Já o São José está na sétima posição, com quatro vitórias e seis derrotas.

Globo Esporte