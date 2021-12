Luan tem queda de minutagem no segundo ano de Corinthians e pode deixar o clube em 2022

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)





Luan teve uma grande queda de minutagem no Corinthians em sua segunda temporada no clube do coração. Titular em só seis das 38 rodadas do Brasileirão de 2021, ele tem possibilidades de deixar o clube nesta janela de transferências.

Na última quinta-feira, após deixar o camisa 7 no banco de reservas por 90 minutos e apostar na entrada de jovens como Adson e Mantuan, o técnico Sylvinho se recusou a falar sobre a continuidade de jogador em 2022. Ele preferiu passar a bola para a direção, que dará entrevista na terça-feira:

– Roberto (de Andrade, diretor) e Alessandro (Nunes, gerente) vão botar em pauta muitos assuntos relacionados à nossa construção de grupo e vão poder se estender no que temos discutido nos últimos 10, 12 ou 15 dias – declarou o treinador.

Em sua primeira temporada de Corinthians, Luan disputou 44 jogos, com sete gols marcados e três assistências. Ele ficou em campo por 2.628 minutos. Nesta temporada, iniciada por Vagner Mancini e terminada por Sylvinho, ele fez 33 jogos, com só 1.785 minutos disputados .

Luan tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Ele é agenciado por Paulo Pitombeira, empresário que no Timão também trabalha com nomes como Róger Guedes e Gabriel. Por enquanto, ainda não há propostas para o jogador na mesa corintiana.

Globo Esporte