Flamengo compensa apagão no primeiro quarto com bolas de três pontos e vence Unifacisa pelo NBB

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)





Depois de encaminhar a vaga às quartas de final da Champions League, o Flamengo voltou todas as suas as atenção para o NBB. Na noite deste domingo, o Rubro-Negro recebeu o Unifacisa no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com um apagão no primeiro quarto, o Flamengo compensou nas bolas de três pontos e não teve dificuldades para conquistar a vitória por 89 a 70.

O Flamengo teve um bom começo de jogo, mas parou. Foram mais de cinco minutos sem pontuar, enquanto a Unifacisa seguiu com as ações ofensivas. Crescenzi fez uma ótima partida para o time de Campina Grande, foi o cestinha da partida com 22 pontos, mas cansou e deixou a quadra. O Rubro-Negro conseguiu uma sequência fundamental de cestas de três pontos de pontos que fez a diferença. Olivinha foi o destaque da equipe com 19 pontos, mas Robinson foi importante na vitória ao ter feito 18 pontos, tendo sido 15 somente no terceiro quarto.

Com a vitória deste domingo, o Flamengo voltou ao segundo lugar da tabela de classificação do NBB, com 10 vitórias em 12 jogos. O Rubro-Negro soma 20 pontos, apenas 2 a menos do líder Franca, que está invicto na competição. A Unifacisa ocupa a sexta posição, com 6 vitórias e 16 pontos.

O Flamengo volta à quadra na terça-feira, dia 21 de dezembro, às 20h, para enfrentar o Fortaleza. A partida será novamente no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Já a Unifacisa vai até Belo Horizonte, onde terá pela frente o Minas, também na terça-feira, dia 21 de dezembro, mas às 19h.

O jogo

Yago abriu o placar com uma bola de três pontos para o Flamengo, que mostrou muito intensidade no comecinho do jogo. Mas quando chegou aos 10 pontos, esbarrou na forte defesa da Unifacisa. Jimmy, melhor defensor do NBB nas duas últimas temporadas, deu muito trabalho. Segurou todas as ações ofensivas do Rubro-Negro, forçando o adversário a erros seguidos. O Flamengo só voltou a pontuar quando o relógio apontava 3 minutos para o fim do primeiro quarto, mas a dificuldade para chegar ao garrafão deu tranquilidade e vantagem ao time de Campina Grande. No estouro do cronômetro, no entanto, Balbi fez uma cesta de longa distância que colocou o Rubro-Negro à frente: 19 a 18.

O Flamengo melhorou muito no ataque, ajustou a defesa e quem se viu em dificuldade no segundo quarto foi a Unifacisa. O time de Campina Grande não conseguiu o mesmo rendimento em quadra, pecando em todas as ações. O técnico César Guidetti ficou bastante irritado. O Rubro-Negro, por sua vez, emendou uma sequência de cestas de três pontos com Rafael Mineiro, Olivinha e Yago. Com boas jogadas, o Flamengo abriu ótima vantagem. A segundos do fim do primeiro tempo, o técnico Gustavo De Conti parou o jogo e desenhou a saída de bola na lateral. Olivinha anotou mais uma cesta de longa distância, e as equipes foram para o vestiário com o placar 45 a 29.

A Unifacisa até ensaiou uma reação no terceiro quarto. Nos primeiro minutos do retorno à quadra, com uma defesa mais acertada e um ataque eficiente, o time de Campina Grande diminuiu a vantagem no marcador. Mas logo o Flamengo retomou a intensidade do seu jogo. Olivinha fez ótimas jogadas e manteve as bolas de três pontos. Yago também se apresentou bem, chamando a marcação rival e deixando seus companheiros livres para o arremesso. O americano Robinson saiu do banco e somou 15 pontos só nesta parcial. O Rubro Negro colocou 18 pontos de diferença: 70 a 52.

Assim como no quarto anterior, a Unifacisa teve um bom recomeço e fez 7-0. Crescenzi liderou todas as ações do time de Campina Grande e tirou 10 pontos da vantagem do Flamengo. Ele fez excelentes combinações com Cubillan e Gerson, mas deixou a quadra quando o relógio marcava dois minutos para o fim da partida. Saiu mancando, muito cansado. O Rubro-Negro aproveitou a saída do melhor jogador rival e acelerou. Trabalhou bem a bola, retomou a margem e encaminhou a vitória: 89 a 70.

Globo Esporte