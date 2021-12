Athletico confirma a saída do gerente de futebol William Thomas; dirigente acerta com Avaí

(Foto: Gustavo Oliveira/Athletico)





O Athletico confirmou a saída do gerente executivo de futebol, William Thomas, 43 anos, na noite deste domingo. O dirigente sai do Furacão após um ano e três meses.

William Thomas pediu demissão do cargo na sexta-feira. O novo destino dele será o Avaí, que conseguiu o acesso e jogará a Série A em 2022.

O diretor retornou em setembro do ano passado em sua segunda passagem pelo Furacão. Nesse intervalo, o dirigente teve uma passagem pelo Santos.

Ele participou no modelo do futebol do Athleticoentre 2013 e 2018. Além disso, foi um dos idealizadores do Departamento de Inteligência do Futebol (DIF), que monitorava o mercado e a análise de desempenho de atletas.

Globo Esporte