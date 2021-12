Copa do Nordeste 2022 mantém valores atuais, mas terá variável de "receitas digitais"

Em reunião dos 16 clubes da Copa Nordeste com as lideranças da competição, nesta terça-feira, ficou definida a nova divisão de valores das cotas para as equipes envolvidas. Inicialmente, não haverá modificação nas cifras fixas repassadas aos clubes em relação à atual temporada. No entanto, existirá uma variação de "receitas digitais" que poderá render às equipes um ganho superior a 2021.

Essa novas receitas virão de assinaturas dos torcedores ao Pay Per View da Copa do Nordeste. Quanto mais inscrições ligadas a um determinado clube, mais receitas esse mesmo clube irá receber.

- Foi uma reunião muito proveitosa, há um entendimento muito grande entre a Liga do Nordeste e os clubes. Chegamos ao acordo de não alterar o valor, mas criar essa questão das receitas digitais. Cada clube receberá proporcional à quantidade de torcedores que assinarem o pay-per-view - explicou o vice-presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior.

Ainda de acordo com Constantino, esse valor a mais só será pago aos clubes ao final da competição, depois que for feita a apuração de valores e percentual de assinaturas. Já a cota fixa é paga de forma parcelada, a partir do início do ano.

Na reunião, realizada em hotel no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, estiveram presentes representantes das 16 equipes envolvidas e o novo acordo foi aprovado por unanimidade por todos os clubes.

Distribuição das cotas de premiação na primeira fase

Cota 1: Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport

Cota 2: CSA, CRB, Sampaio Corrêa e Náutico

Cota 3: Botafogo-PB, Globo-RN, Altos e Campinense

Cota 4: Floresta, Sergipe, Atlético-BA e Sousa





Valores para 2022

Cota 1: R$ 1,910 milhão

Cota 2: R$ 1,465 milhão

Cota 3: R$ 1,290 milhão

Cota 4: R$ 640 mil

Quartas de final: R$ 300 mil

Semifinal: R$ 350 mil

Vice: R$ 500 mil

Campeão: R$ 1 milhão





Confrontos

As duas chaves da Copa do Nordeste foram definidas em sorteio no início desse mês e confirmaram os confrontos da primeira fase da competição.

Grupo A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense, Globo-RN, Atlético de Alagoinhas e Sergipe

Grupo B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo-PB, Altos-PI, Floresta-CE e Sousa-PB

Os oito times de cada grupo enfrentam as oito equipes da outra chave em turno único. Os quatro primeiros de cada lado avançam para o mata-mata. Quartas e semifinais serão disputadas em jogo único, enquanto a final acontecerá em ida e volta.

Globo Esporte