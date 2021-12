CBF cria janela nacional de transferências para 2022; entenda como vai funcionar

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)





Em ofício enviado a clubes e federações estaduais nos últimos dias, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou a criação de uma janela nacional de transferências para 2022, atendendo a uma exigência da FIFA.

Assim como já acontece em transferências internacionais, as nacionais também terão de ser efetivadas em períodos específicos – serão duas janelas, uma em cada semestre. A regra, inicialmente, se aplica apenas aos clubes das Séries A e B do futebol masculino, seja para saída ou chegada de jogadores.

Em 2022, as janelas serão as seguintes:

Primeiro semestre: de 19 de janeiro a 12 de abril;

Segundo semestre: de 18 de julho a 15 de agosto.

Isso significa que nenhuma transferência nacional pode ser realizada fora do período especificado. Exceções, tal qual em transações internacionais, são aqueles jogadores sem contrato com qualquer clube ou que tiveram vínculo rescindido antes do fim dessas janelas.

Já os jogadores emprestados também só podem retornar aos clubes de origem dentro das janelas. Atletas da base que vão assinar o primeiro contrato profissional estarão sujeitos à mesma regra – o vínculo precisa ser firmado dentro dos períodos permitidos pela CBF.

As janelas deveriam ter sido criadas há dois anos, mas a aplicação foi adiada por causa da pandemia. Todas as mudanças serão oficializadas no Regulamento Nacional de Registro e Transferência, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Globo Esporte