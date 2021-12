Sem Jorge Jesus, Benfica goleia por 7 a 1 no Campeonato Português e consegue quarta vitória seguida

Jorge Jesus ficou de fora da partida deste domingo, mas o Benfica goleou no Campeonato Português. Comandado por João de Deus, que trabalhou também no Flamengo, os encarnados venceram o Marítimo, por 7 a 1, no Estádio da Luz. Foi a quarta vitória seguida do Benfica (três no Campeonato Português e uma na Liga dos Campeões).

Preferido da diretoria do Flamengo para comandar o time na próxima temporada, Jorge Jesus cumpriu a suspensão imposta na última terça. Na ocasião, ele foi punido por 15 dias por conta de críticas à arbitragem de Artur Soares Dias, no empate em 1 a 1 contra o Porto, no dia 6 de maio, ainda pela 31ª rodada do Campeonato Português da temporada passada.

Diretores do Flamengo já estão em Lisboa procurando um novo treinador para o clube. Neste domingo, o advogado Luís Miguel Henrique não descartou a possibilidade de Jesus voltar ao Flamengo. Em entrevista à "CNN Portugal", ele disse que "o ambiente à volta de Jesus, no Benfica, não é fácil".

- Há um somatório de coisas, e o menos responsável é o Flamengo. Está a fazer o que lhe compete, até porque há um ano aconteceu-lhe o mesmo - disse o advogado.

Mesmo assim, ele afirmou que o Flamengo não fez proposta pelo treinador.

- Nunca pode ser uma negativa. Jorge nunca disse que sim ou que não, pois não houve nenhuma conversa a esse respeito. Não há rigorosamente nenhuma proposta - disse o advogado.

BENFICA TERÁ DOIS CLÁSSICOS DECISIVOS PARA JESUS

Os dois próximos confrontos do Benfica serão contra o Porto, no Estádio do Dragão. O primeiro valerá pela Taça de Portugal, na quinta. O segundo será pelo Campeonato Português, no dia 30.

Ex-Fluminense, o lateral Gilberto foi autor de um dos gols da vitória do Benfica, neste domingo, pelo Campeonato Português. Ele fez o terceiro na goleada. Os outros foram marcados por Darwin Núñez (duas vezes), Rafa Silva, Yaremchuk, Gonçalo Ramos e Seferovic. Alipour fez para o Marítimo

CEBOLINHA FICA DE FORA DA GOLEADA

O atacante Everton Cebolinha ficou de fora da partida. Na sexta, o agente Márcio Cruz ameaçou procurar um novo destino para seu cliente. Na entrevista ao jornal "Record", ele disse que Jorge Jesus estava "acabando" com o ex-jogador do Grêmio.

- Jorge Jesus está acabando com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando Everton está ganhando confiança e melhorando, ele (Jesus) o tira do time - disse Cruz

Com o resultado, o Benfica está em terceiro lugar no Campeonato Português, com 37 pontos, quatro a menos que o líder Sporting. O Marítimo soma 14 pontos e está em 10º lugar na competição.

Globo Esporte