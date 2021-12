Eliminação precoce na Champions pode custar R$ 188,2 milhões ao Barcelona

(Foto: Andreas Gebert/Reuters)





A eliminação do Barcelona na fase de grupos da Liga dos Campeões vai além da vergonha na esfera esportiva, e pode custar € 30 milhões (R$ 188,2 milhões) aos cofres já frágeis do clube catalão. De acordo com o diário "Mundo Deportivo", o planejamento financeiro do clube, como todos os anos, previa que o time chegasse às quartas de final. Ou seja: com a queda precoce, o orçamento deixará de contar com receitas já consideradas "certas" pela direção.

A eliminação ainda na fase de grupos fará com que o Barça deixe de receber € 9,6 milhões por uma classificação para as oitavas de final e mais € 10,6 milhões por uma a vaga na fase seguinte. Além dos valores pagos pela Uefa como premiação a cada fase, o clube também deixará de receber receitas correspondentes a patrocinadores e cotas televisas.

A única forma de compensar o grande prejuízo, seria uma campanha de sucesso do Barcelona na Liga Europa. O time precisaria, pelo menos, chegar à final da competição, na qual entrará na fase de 16 avos de final. Somando os prêmios de cada rodada, € 10,9 milhões seriam arrecadados se o clube for finalista. No caso de sagrar-se campeão, o montante subiria para € 14,9 milhões.

O Barcelona ficou na terceira colocação do grupo E da Liga dos Campeões, perdendo a vaga nas oitavas de final na última rodada, ao ser derrotado pelo Bayern de Munique. A última vez que o time catalão caiu na fase de grupos da Champions aconteceu na temporada 200/2001.

A diferença de premiações (valores em euros):

CHAMPIONS LEAGUE 2021/22

Oitavas de final: 9,6 milhões

Quartas de final: 10,6 milhões

Semifinais: 12,5 milhões

Vice-campeão: 15,5 milhões

Campeão: 20 milhões





LIGA EUROPA 2021/22

Atingir o playoff (incluindo aqueles que vêm da Liga dos Campeões): 0,5 milhões

Oitavas de final: 1,2 milhões

Quartas de final: 1,8 milhões

Semifinais 2,8 milhões

Vice-campeão: 4,6 milhões

Campeão: 8,6 milhões



Globo Esporte