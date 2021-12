Verstappen ultrapassa Hamilton na última volta em Abu Dhabi e é campeão da F1

(Foto: Getty Images)





Com emoção do início até a bandeirada, Max Verstappen reconquistou na volta final do GP de Abu Dhabi a liderança que perdeu no começo da corrida neste domingo, para abraçar a vitória que lhe rendeu seu primeiro título na Fórmula 1. O holandês foi ultrapassado por Lewis Hamilton na largada e chegou a tocar no rival na curva 1. No entanto, no fim da prova um safety car acionado por uma batida de Nicholas Latifi permitiu que Max se aproximasse do rival e o superasse no 58º giro. Carlos Sainz completa o pódio, em terceiro.

A dupla protagonizou uma rivalidade ferrenha em 2021. Revezando-se na liderança do campeonato de pilotos ao longo do ano, chegaram no Circuito de Yas Marina empatados em 369,5 pontos. Com o triunfo e a volta mais rápida, Verstappen anotou 26 tentos que lhe mantiveram na ponta do Mundial, com 395,5 pontos - oito a mais que Hamilton.

Hamilton liderou 57 das 58 voltas da prova no Circuito de Yas Marina. Porém, o safety car que decidiu o resultado da corrida e do campeonato veio no 54º giro: Nicholas Latifi, da Williams, bateu na barreira de proteção na curva 9 quando disputava uma posição com Mick Schumacher.

Assim como as etapas anteriores, o GP de Abu Dhabi teve contato entre os protagonistas do campeonato: depois de perder a liderança na largada, Verstappen espalhou o carro sobre o rival da Mercedes. Os dois chegaram a tocar pneus, mas Hamilton manteve a posição ao sair pela área de escape.

Apesar de perder o campeonato de pilotos, a Mercedes garantiu com o segundo lugar em Yas Marina seu oitavo título de construtores, anotando 613,5 pontos contra 585,5 da rival RBR. Companheiro de Hamilton na equipe alemã, Valtteri Bottas ficou com a terceira colocação no Mundial.

A agora octacampeã de construtores chegou a protocolar dois protestos após a prova, alegando ultrapassagem de Verstappen sob safety car e o não cumprimento das regras de relargada pela direção de prova. Os pedidos foram rejeitados.

O terceiro lugar de Carlos Sainz em Abu Dhabi garantiu o quarto pódio em do espanhol 2021. Com os 15 pontos, o piloto da Ferrari superou novamente o colega Charles Leclerc e fechou o ano na quinta colocação do campeonato de pilotos, atrás das duplas da Mercedes e RBR.

O resultado também consolidou a escuderia italiana na terceira colocação do campeonato de construtores, superando o debilitado sexto lugar em 2020 - sua pior temporada nos últimos 40 anos. O time disputou o posto de terceira força da F1 em 2021 contra a McLaren, quarta colocada.

A disputa deste domingo marcou uma série de despedidas: Kimi Raikkonen deixa a Alfa Romeo e a F1 após 20 anos na categoria e seu colega de equipe Antonio Giovinazzi, que não teve o contrato renovado, seguirá para a Fórmula E em 2022. O finlandês será substituído pelo compatriota Valtteri Bottas, que deixou a Mercedes para dar lugar a George Russell. O britânico de 23 anos se despediu da Williams.

Coincidentemente, a corrida de três dos quatro pilotos que despedem de seus times foi abreviada. Raikkonen, Giovinazzi e Russell abandonaram; Bottas ficou fora do pódio, em sexto lugar.

O grid ficou menor que nas provas anteriores do campeonato, já que Nikita Mazepin, da Haas, testou positivo para covid antes da largada. O brasileiro Pietro Fittipaldi, reserva da equipe, não pôde substituir o russo pois não participou de nenhuma sessão livre ou classificou-se com o carro do time americano. Assim, a Haas correu apenas com Mick Schumacher.

O GP de Abu Dhabi foi a 22ª e última etapa da temporada 2021. A F1 retorna em 20 de março de 2022, com o GP do Bahrein, no Circuito de Sakhir.

