Cruzeiro anuncia atacante Edu como reforço para próxima temporada

(Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC)





O Cruzeiro segue buscando peças para montar o elenco visando a disputa da Série B em 2022. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do atacante Edu, junto ao Brusque. O negócio foi adiantado pelo ge nesta semana.

O clube mineiro enviou uma oferta oficial, aceita pelo clube catarinense nessa quarta. A Raposa deverá pagar o valor da multa contratual, que supera a soma de R$ 1 milhão. Edu tinha vínculo com o Brusque até novembro de 2022. Dos 44 gols que o time catarinense marcou na Série B, 17 foram de Edu. O camisa 9 foi responsável por mais de 40% das bolas nas redes adversárias.

Edu passou pelas bases de Vasco e Botafogo, mas só agora conseguiu se destacar na carreira. Antes do Brusque - pelo qual vive a segunda passagem - passou pelos cariocas Boavista, São Gonçalo, Itaboraí, Portuguesa e Nova Iguaçu, além do Tubarão-SC.

