Surto de Covid-19 obriga Premier League a adiar terceiro jogo em uma semana

(Foto: Getty Images)





O jogo entre Burnley e Watford, que estava marcado para esta quarta-feira no estádio Turf Moor, foi cancelado pela Premier League. A partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês foi adiada por causa de um surto de Covid-19 dentro do elenco do Watford.

— A decisão foi tomada levando em consideração as orientações dos conselhos médicos e um surto de Covid-19 em andamento no elenco do Watford. Como resultado disso, o clube tem um número insuficiente de jogadores do time principal disponíveis — informou a Premier League.

O Burnley está em 18º lugar na tabela de classificação do Campeonato Inglês, com apenas 11 pontos conquistados em 15 jogos. O Watford vem logo acima, com 13 pontos e uma partida a mais.

Diante do novo aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido, a Premier League reintroduziu nesta quarta-feira as chamadas "medidas emergenciais". Nelas estão incluídos os testes frequentes, o uso de máscaras em ambientes internos e o distanciamento social.

Outra novidade é a exigência de autodeclaração sobre Covid-19 por parte dos torcedores acima de 18 anos que quiserem frequentar estádios em jogos da Premier League. É necessário a apresentação de teste negativo ou do passaporte de vacinação.

Esse é o terceiro jogo adiado da Premier League nesta temporada — o terceiro em uma semana — por causa de surto de coronavírus nos clubes. Os outros dois foram entre Brighton e Tottenham, pela 16ª rodada, e entre Brentford Manchester United, pela 17ª rodada.

