Coritiba S/A: sócios aprovam mudança de modelo no futebol para clube-empresa

Os sócios do Coritiba aprovaram a transição do modelo de gestão para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) nesta quinta-feira. A votação aconteceu de forma online, entre 10h e 14h.

Com a participação de 4.099 sócios, 95,47% deles votaram positivamente para a mudança. O clube tinha 11.335 associados aptos para votar.

Sim: 3.902

Não: 185

Branco: 5

Nulo: 7

O clube transmitiu a Assembleia Geral em seu canal oficial do clube no Youtube. O presidente do Conselho Deliberativo do Coxa, Jamil Ibrahim Tawil Filho, divulgou o resultado.

Com a aprovação, o Coritiba adotará três passos: tratamento e a quitação da dívida, estrutura de gestão de excelência e governança coorporativa. Internamente, a direção não acredita em conseguir um investidor antes de 2023.

Atualmente, a maioria dos times de futebol são caracterizados como entidades sem fins lucrativos. Agora, a Sociedade Anônima do Futebol vai possibilitar a transição para o modelo de clube-empresa.

No último mês, a direção alviverde vinha dando declarações sobre a necessidade de alterar a forma de gerir o clube. De acordo com o presidente do Coxa, Juarez Moraes e Silva, "é o único caminho para poder colocar o Coritiba em um outro patamar".

Veja a nota oficial do Coritiba

"Em assembleia realizada nessa quinta-feira (23) o associado coxa-branca, apto a votar, autorizou com 95,47% de aprovação o Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club a constituir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O Clube alviverde irá, agora, iniciar os trâmites burocráticos para a constituição desta nova empresa. O resultado da Assembleia Geral Extraordinária de sócios foi fundamental para que o Coritiba possa estar preparado para os benefícios que a Lei da SAF trazem, principalmente em relação:

- Aos mecanismos seguros e eficientes para o enfrentamento da dívida histórica do clube;

- Aos melhores modelos de governança e perenidade para a gestão;

- E à captação de recurso no curto, médio e longo prazo.

Importante relembrar ao sócio-torcedor coxa-branca que a aprovação da SAF assegura a manutenção da história e imagem do Coritiba Foot Ball Club, garantindo que o clube continue sendo o guardião de questões como símbolo, emblemas, cores, camisas e demais elementos indissociáveis de sua tradição, ao passo que toda e qualquer mudança neste sentido apenas poderá ocorrer com o aval do Clube enquanto associação.

A partir das definições, juntamente às estruturas estatutárias internas do Clube e prezando pela transparência na relação com o seu torcedor e com o mercado, o Coritiba no momento oportuno irá anunciar os próximos passos relativos à implementação da SAF.

Com o resultado o Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club agradece a participação e confiança do sócio-torcedor neste momento tão importante na história do Clube, demonstrando o entendimento pelo qual passa o Coritiba e quais são as decisões necessárias para sua modernização e reestruturação.

Conselho Administrativo".



