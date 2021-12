Vasco chega a acordo e encaminha contratações de Vitinho e Raniel

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





Após anunciar seis reforços, o Vasco está próximo de mais duas contratações. O clube tem acordos encaminhados com o meia Vitinho, do Corinthians, e com o atacante Raniel, do Santos. A dupla chega por empréstimo até dezembro de 2022.

Revelado pelo Santa Cruz, Raniel, de 25 anos, ganhou projeção nacional pelo Cruzeiro, onde foi bicampeão da Copa do Brasil e um dos destaques do clube mineiro na competição. O centroavante também tem passagens por São Paulo e Santos, mas sem grande destaque. No Peixe, seu último clube, conviveu com lesões e pouco jogou na última temporada. Foram 19 jogos e um gol em 2021.

De acordo com “O Dia”, que publicou primeiramente o acerto, o Vasco arcará com 50% dos salários de Raniel. O ge confirmou o acordo.

Vitinho, por sua vez, é meia e tem 21 anos. O jovem, que já faz parte do elenco profissional do Corinthians, será emprestado para ganhar rodagem e experiência, uma vez que o clube contratou vários jogadores renomados recentemente para sua posição. O Vasco apareceu como boa opção. Vale destacar que Carlos Brazil, responsável pelas negociações do clube, era até o início do mês diretor da base do clube paulista e conhece bem o jogador.

O Vasco não deve confirmar as negociações até o início da semana. Até o momento, o clube anunciou o goleiro Thiago Rodrigues (CSA), os zagueiros Anderson Conceição (Cuiabá) e Luís Cangá (Delfin), o lateral-esquerdo Edimar (Bragantino), o volante Yuri Lara (CSA) e o meia Isaque (Grêmio).

Globo Esporte