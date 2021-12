Paulinho diz ter ignorado outras opções para jogar no Corinthians: "Clube que me ensinou tudo"

O volante Paulinho foi o primeiro reforço do Corinthians para a próxima temporada. E a vontade do jogador foi determinante para o rumo das negociações.

Em entrevista ao SporTV depois do Jogo das Estrelas, em Santana do Parnaíba, na última segunda-feira, Paulinho revelou ter recusado outros clubes para jogar no Corinthians.

– Eu vim decidido a ficar no Brasil, para jogar no Corinthians. Em nenhum momento, quando surgiram outras opções e oportunidades, eu falei para o meu representante dar sequência nas conversas. Eu vim para o Brasil decidido a jogar no Corinthians – disse Paulinho.

Depois de anos fora do Brasil, com passagens por gigantes europeus e clubes asiáticos e do Oriente Médio, Paulinho confessa estar ansioso para jogar novamente pelo Corinthians.

– A ansiedade é gigantesca. Depois de muitos anos fora do Brasil, poder retornar ao clube que me proporcionou muitas coisas, muitas alegrias, clube que me ensinou ao longo da minha carreira, então é gratificante. Vamos, se Deus quiser, começar o ano bem – completou.

Paulinho jogou no Corinthians de 2010 a 2013 e caiu nas graças da torcida por causa da identificação com o clube e dos importantes títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Agora, está de volta para ter um contrato até o fim de 2023.

Globo Esporte