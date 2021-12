NBA adia cinco jogos por conta dos protocolos relacionados à covid

(Foto: Gustavo Miranda / Agência o Globo)





Os próximos jogos do Cleveland Cavaliers, do Orlando Magic e do Philadelphia 76ers, além dos dois duelos seguintes do Brooklyn Nets, foram adiados pela NBA. O anúncio foi feito neste domingo. O motivo é o alto número de jogadores afastados pelos protocolos de saúde e segurança, relacionados à covid, nas quatro equipes.

Com isso, cinco jogos estão suspensos no total. Três deles seriam realizados neste domingo: Nets contra Denver Nuggets, Cavaliers contra Atlanta Hawks e Sixers contra New Orleans Pelicans. Nesta segunda-feira, Magic versus Toronto Raptors. Na terça-feira, Washington Wizards contra os Nets.

O Brooklyn Nets chegou a dez atletas afastados neste sábado, o que inclui Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. O Cleveland Cavaliers teve cinco atletas com testes positivos apenas na manhã deste domingo. A NBA já havia adiado dois jogos do Chicago Bulls, esta semana, pelo mesmo motivo.

Para entrar em quadra, um time precisa ter, no mínimo, oito jogadores elegíveis. Os elencos contam com 15 atletas, mais dois com contratos "two-way", que permitem atuação na G-League e na NBA. Segundo os protocolos da liga, um jogador que testa positivo precisa ficar dez dias afastado de todas as atividades ou apresentar dois testes negativos num espaço de 24 horas.

