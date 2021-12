Com Cauê e Matheus Araújo de saída, Corinthians deve jogar Copinha com só 28 jogadores

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)





O Corinthians está perto de perder dois destaques do sub-20 que seriam titulares da equipe na Copa São Paulo de 2022: o atacante Cauê e o meia Matheus Araújo.

Inscritos entre os 30 nomes da lista do Timão na Copinha, ambos deixaram de treinar nesta semana com a equipe do técnico Diogo Siston, que se prepara para a competição.

Com negociações com clubes europeus, a tendência é de que ambos deixem o Corinthians.

A situação de Cauê já é conhecida há mais tempo. Depois de disputar 14 partidas pelo time profissional – sete como titular – e fazer dois gols, o atacante de 19 anos voltou para a equipe sub-20 e passou a ter futuro indefinido, mesmo tendo marcado 13 gols no ano pelo sub-20.

Cauê está emprestado ao Timão até março de 2022. Na cessão do Novorizontino, os clubes fixaram o valor de compra em R$ 2 milhões para 40% dos direitos econômicos. O Corinthians, porém, não demonstrou interesse na aquisição, o que deve abreviar a passagem do jogador pelo clube.

O Novorizontino negocia a venda do seu percentual ao Grupo City, que administra o Manchester City, o New York City e mais nove equipes ao redor do mundo. As negociações estão próximas de serem concluídas. A tendência é de que o Timão não receba nada por ela.

Nesta semana, o "Meu Timão" noticiou que o meia Matheus Araújo, de 19 anos, vive situação parecida. O ge confirmou que o clima é de despedida.

Ele tem contrato com o Corinthians até 31 de maio do ano que vem e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Com dificuldade para renovar, o Timão vê sua joia encaminhar a saída. As partes podem fazer um acordo para que o Timão não fique de mãos abanando em 2022.

Matheus Araújo fez parte da seleção brasileira sub-17 que foi campeã mundial em 2019. Ele participou da campanha junto do goleiro Matheus Donelli, hoje no profissional.

O meio-campista chegou a estrear num jogo oficial no Paulistão, contra o Novorizontino, ainda sob o comando de Vagner Mancini, mas depois retornou para a base.

A lista dos inscritos pelo Timão na Copinha será divulgada pela Federação Paulista de Futebol.

Globo Esporte