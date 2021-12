Nadadora australiana medalhista olímpica revela ter sofrido abuso sexual por cinco anos

(Foto: Quinn Rooney/Getty Images)





Depois de decidir não competir nas eliminatórias australianas e ficar fora das Olimpíadas de Tóquio ao se posicionar contra a cultura "tóxica e misógina" contra mulheres na natação de seu país, Maddie Groves revelou ter sofrido abuso sexual dos 13 aos 18 anos de idade. Sem revela a identidade do homem, a nadadora disse que o mesmo segue trabalhando diretamente com o esporte até hoje.

Medalha de prata com o revezamento 4x100 metros medley e nos 200 m borboleta nas Olimpíadas do Rio, em 2016, a australiana falou sobre o que passou e os reflexos emocionais que seguem com ela. Em entrevista à ABC (Australian Broadcasting Corporation), Maddie Groves destacou que nunca pensou em prestar queixa, e que pensa que nada seria diferente se tivesse feito algo do tipo.

- Acho que minha experiência de tentar fazer reclamações sobre outras pessoas no esporte foi tão desanimadora que realmente não me fez sentir que prestar uma queixa sobre essa pessoa seria diferente das outras. E eu acho que se eu fizesse uma reclamação, eu realmente não acho que nada seria diferente disso - disse.

- É obviamente um processo enorme emocionalmente e leva muito tempo, e não necessariamente acaba funcionando bem. Eu tive algumas outras amigas e pessoas que eu conheço na natação que foram abusadas sexualmente e agredidas, e elas passaram por esse processo. É algo desconfortável ter que falar e lidar com isso, mas não é minha culpa, e só espero que, ao falar sobre essas coisas, isso seja levado a sério e que haja proteções postas em prática - completou.

Aos 26 anos, a medalhista olímpica já havia se manifestado sobre toda a pressão que as atletas sofrem por conta de seus corpos, além dos abusos dentro do esporte. Na entrevista, ela também alegou que os nadadores eram julgados sobre o que comiam e que foram maltratados por um treinador quando eram mais novos.

A Swimming Australia, órgão máximo por trás da natação australiana, se manifestou dizendo tratar todas as acusações com muita seriedade, mas que tentou solucionar a questão ao lado de Groves, que optou por não fornecer as informações solicitadas para o andamento do processo de investigação.

A Sra. Groves solicitou e foi concedida uma reunião com o presidente Kieren Perkins e o ex-CEO Alex Baumann e foi oferecida todas as oportunidades para levantar suas queixas e preocupações. Nesta reunião, a Sra. Groves levantou preocupações em relação a um treinador em nosso sistema. Essas alegações foram objeto de uma investigação independente de três meses conduzida pela Q Workplace Solutions. A Sra. Groves teve várias oportunidades para discutir as queixas, incluindo a participação em uma entrevista com um investigador independente. A Sra. Groves foi solicitada a fornecer mais informações para auxiliar o processo de investigação, mas ela se recusou a fazê-lo. O investigador acabou determinando que a queixa contra a Swimming Australia não tinha fundamento - relatou a entidade em comunicado.

A Swimming Australia acrescentou que encaminhou as alegações de agressão sexual à Polícia de Queensland, dizendo que o programa foi a primeira vez que ouviu sobre as denúncias. Maddie Groves disse que concordou em dar a entrevista à ABC após o início das investigação sobre o ex-técnico de natação John Wright, que enfrenta nove acusações de conduta indecente com crianças e uma alegação de agressão comum.

