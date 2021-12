Bayern de Munique vence o Mainz de virada e amplia vantagem na liderança da Bundesliga

(Foto: Getty Images)





O Bayern de Munique venceu o Mainz neste sábado por 2 a 1, de virada, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. Como o Borussia Dortmund apenas empatou com o Bochum, o líder da Bundesliga ampliou a vantagem para o segundo colocado para seis pontos (37 a 31).

Apesar do favoritismo da equipe da casa, o Mainz é que foi melhor no primeiro tempo. O Bayern teve 11 finalizações para fora e apenas duas no alvo, contra quatro certas do time visitante (além de três erradas).

Por isso dá para dizer que o Mainz mereceu terminar o primeiro tempo vencendo. O gol saiu aos 22 minutos: depois do cruzamento do atacante Burkardt, o companheiro dele na frente, Onisiwo, completou de cabeça.

O Bayern de Munique conseguiu o empate aos oito minutos do segundo tempo. Depois do lançamento primoroso do meia Tolisso, de antes do meio de campo, o atacante Coman dominou rápido a bola, invadiu a área e chutou cruzado. Quarto gol dele nesta Bundesliga.

O técnico Julian Nagelsmann promoveu várias mudanças no Bayern, e o time seguiu pressionando o Mainz em busca da virada. Ela veio aos 29 minutos da etapa final. O meia-atacante Gnabry cruzou com muita força, mas o lateral-direito Pavard conseguiu pegar a bola e ajeitou para o meia Musiala completar rasteiro. Placar final em Munique: 2 a 1.

Globo Esporte